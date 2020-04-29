Український вікіпедист-чоловік вдруге поспіль став переможцем міжнародної акції WikiGap Challenge, мета якої — розповісти про видатних жінок та зменшити гендерну нерівність у Вікіпедії





З 8 березня по 8 квітня 2020 року пройшла глобальна кампанія WikiGap Challenge, метою якої є покращити висвітлення жінок у Вікіпедії. Вдруге переможцем WikiGap Challenge став Андрій Гриценко — вікіпедист з України, викладач Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, член ГО «Вікімедіа Україна», активіст Освітньої програми Вікіпедії в Україні.

У рамках WikiGap Challenge Андрій започаткував 416 статей. Переважну більшість свого внеску він робив в українській Вікіпедії, але також писав російською, білоруською, русинською та башкирською мовами. Минулого року, як переможець кампанії, Андрій відвідав міжнародну конференцію вікімедійного руху «Вікіманія», що пройшла у Стокгольмі. Цьогоріч нагородою за першість оголошено поїздку в Женеву та відвідання офісу Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Андрій Гриценко на «Вікіманії» у Стокгольмі, 2019 рік. Автор фото: Mcoffsky, СC BY-SA 4.0

«Сподіваюсь, мій приклад надихне новачків. Писати статті до Вікіпедії легко та захоплююче. Можна йти у власному темпі, писати на цікаві теми, вивчати щось нове, розвиватися. Кожен може спробувати і створити перші 1—2 статті за тиждень. Більше того, коли ви пишете статті до Вікіпедії, ви виконуєте роботу, яка потрібна багатьом, адже це найбільша енциклопедія людства і популярний ресурс для мільйонів інтернет-користувачів. Тож наповнювати Вікіпедію — це важлива соціальна та інтелектуальна місія», — прокоментував Андрій Гриценко.

WikiGap Challenge організувала «Вікімедіа Швеція» та Міністерство закордонних справ Швеції за підтримки посольств Швеції та вікімедійних організацій в усьому світі. Цього року акцію підтримало також Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Мета кампанії — писати та покращували статті про жінок у різних мовних розділах Вікіпедії, щоб зменшити гендерний дисбаланс у Вікіпедії та покращити висвітлення жінок. У 2020 за місяць змагання 72 учасники та учасниці започаткували та покращили понад 3200 статей статті більш ніж 35 мовами.

Джерело: Вікімедіа Україна