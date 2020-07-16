Украинцы создали Cuber — компактную (относительно) СЭС в форме куба мощностью 3 кВт за $3000

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Украинская компания «Карбон КНС», предлагающая комплексные услуги по строительству солнечных электростанций, разработала небольшую домашнюю СЭС в форме куба — Cuber. На весьма необычную разработку обратил внимание ресурс AIN.

Одним из достоинств этого солнечного кубика является простота монтажа. В отличие от классических СЭС, его установка не требует подготовительных работ и укрепления крыши. По заверениям поставщика, собрать и подключить станцию можно самостоятельно, следуя инструкции, за один день. Установка поставляется уже в собранном виде.

Cuber представляет собой относительно компактную солнечную электростанцию габаритами 2х2 метра. Внешне она напоминает пляжную раздевалку, отделанную солнечными панелями.

Номинальная мощность станции — 3 кВт. По захвату солнечного света и выработки энергии, вероятно, такое решение будет несколько уступать СЭС с панелями аналогичной площади крышного типа, учитывая, что боковые стороны не будут освещаться равномерно. При этом разработчики заверяют, что станция может на 70% обеспечить электроэнергией среднестатистический по размерам частный дом, укомплектованный всей необходимой техникой.

Стоит Cuber весьма недёшево — $3000 (81 000 грн).

Источник: AIN и «Карбон КНС»