Украинский офис Apple? В Едином государственном реестре появилось ООО «ЕППЛ УКРАЇНА»





В едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных организаций обнаружилась весьма занимательная запись о регистрации нового ООО под названием «ЕППЛ УКРАЇНА». На факт регистрации нового юрлица обратил внимание профильный ресурс AIN. Сразу оговорим, что нам еще предстоит дождаться официального подтверждения (или опровержения) связи между «ЕППЛ УКРАЇНА» и американской компанией Apple. Но вероятность, что заявку подал именно производитель iPhone, очень высока, так как в самом реестре конечным бенефициаром указана именно Apple Inc.

В реестре Минюста датой регистрации OOO «ЕППЛ УКРАЇНА» указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса — IQ Business Center, а директором числится некий Роман Гуменюк.

Предположительно, украинская команда возьмет на себя работу с местными компаниями-партнерами (сами дистрибьютор заниматься не будут, но могут авторизировать еще несколько других поставщиков) и займется локализацией продуктов. Ожидается, что Apple официально объявит об открытии филиала в Украине в ближайшие месяцы. Само собой, при условии, что за OOO «ЕППЛ УКРАЇНА» действительно стоит Apple.

Источник: AIN