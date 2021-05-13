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Укрпошта збудує під Києвом перший автоматизований сортувальний центр за 50 мільйонів доларів

Укрпошта збудує під Києвом перший автоматизований сортувальний центр за 50 мільйонів доларів

Укрпошта збудує під Києвом перший автоматизований сортувальний центр за 50 мільйонів доларів


Національний поштовий оператор розпочав проведення відбору підрядника на будівництво сортувального центру (складського комплексу) «HUB_KyivEast» через систему електронних закупівель Рrozorro. Очікувана вартість будівництва сортувального центру — 50 мільйонів доларів з ПДВ.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський особливо підкреслив, що це перший за 42 роки автоматизований сортувальний центр «Укрпошти» в Київській області. За кілька років компанія планує  побудувати 6-7 таких центрів та 60+ нових депо.

Переможець тендеру, який запропонує найбільш економічно вигідну пропозицію, зможе підписати відповідні договори з компанією: або у формі інвестиційного договору або у формі договорів оренди та купівлі-продажу нерухомого майна. В першому випадку переможець здійснює проєктування та будівництво, після чого вводить в експлуатацію та оформляє право власності на сортувальний центр HUB_KyivEast на АТ «Укрпошта», а національний поштовий оператор приймає об’єкт в експлуатацію та платить його вартість. У разі підписання договору купівлі-продажу та договору оренди «Укрпошта» орендує спроєктований і побудований переможцем сортувальний центр, одночасно сплачуючи за нього за договором купівлі-продажу з подальшим переоформленням права власності.

Відповідно до тендерної документації, всі роботи по проєкту HUB_KyivEast, включаючи застосовані матеріали й обладнання, мають бути виконані з урахуванням стандартів Європейського інвестиційного банку в тій частині, що є гармонізованою з нормативними документами України у сфері будівництва. Термін експлуатації опорних конструкцій будівлі — щонайменше 30 років.

Для участі в процедурі відбору обов’язкова відповідність наступним кваліфікаційним критеріям:

  • наявність джерел фінансування на суму не менше 100% очікуваної вартості;
  • досвід у реалізації та завершенні проєктів з будівництва об’єктів промислового призначення;
  • належним чином оформлене право власності/користування/оренди земельної ділянки до завершення якого залишилось не менше 10 років та зобов’язання, за якими виконуються належним чином і відсутні будь-які судові обтяження.
  • земельна ділянка повинна розташовуватись у межах міста Києва або на відстані не більше 15 км від межі населеного пункту із під’їзними шляхами з твердим покриттям.

Більш детально ознайомитись з умовами закупівлі можна на сайті Рrozorro:

За підсумками 2020 року Укрпошта отримала 9,2 млрд грн доходу та завершила період з чистим прибутком у 184,5 млн грн.

Укрпошта завершила 2020 рік з чистим прибутком у 184,5 млн грн при 9,2 млрд грн доходу

 

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