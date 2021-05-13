Укрпошта збудує під Києвом перший автоматизований сортувальний центр за 50 мільйонів доларів





Національний поштовий оператор розпочав проведення відбору підрядника на будівництво сортувального центру (складського комплексу) «HUB_KyivEast» через систему електронних закупівель Рrozorro. Очікувана вартість будівництва сортувального центру — 50 мільйонів доларів з ПДВ.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський особливо підкреслив, що це перший за 42 роки автоматизований сортувальний центр «Укрпошти» в Київській області. За кілька років компанія планує побудувати 6-7 таких центрів та 60+ нових депо.

Переможець тендеру, який запропонує найбільш економічно вигідну пропозицію, зможе підписати відповідні договори з компанією: або у формі інвестиційного договору або у формі договорів оренди та купівлі-продажу нерухомого майна. В першому випадку переможець здійснює проєктування та будівництво, після чого вводить в експлуатацію та оформляє право власності на сортувальний центр HUB_KyivEast на АТ «Укрпошта», а національний поштовий оператор приймає об’єкт в експлуатацію та платить його вартість. У разі підписання договору купівлі-продажу та договору оренди «Укрпошта» орендує спроєктований і побудований переможцем сортувальний центр, одночасно сплачуючи за нього за договором купівлі-продажу з подальшим переоформленням права власності.

Відповідно до тендерної документації, всі роботи по проєкту HUB_KyivEast, включаючи застосовані матеріали й обладнання, мають бути виконані з урахуванням стандартів Європейського інвестиційного банку в тій частині, що є гармонізованою з нормативними документами України у сфері будівництва. Термін експлуатації опорних конструкцій будівлі — щонайменше 30 років.

Для участі в процедурі відбору обов’язкова відповідність наступним кваліфікаційним критеріям:

наявність джерел фінансування на суму не менше 100% очікуваної вартості;

досвід у реалізації та завершенні проєктів з будівництва об’єктів промислового призначення;

належним чином оформлене право власності/користування/оренди земельної ділянки до завершення якого залишилось не менше 10 років та зобов’язання, за якими виконуються належним чином і відсутні будь-які судові обтяження.

земельна ділянка повинна розташовуватись у межах міста Києва або на відстані не більше 15 км від межі населеного пункту із під’їзними шляхами з твердим покриттям.

Більш детально ознайомитись з умовами закупівлі можна на сайті Рrozorro:

За підсумками 2020 року Укрпошта отримала 9,2 млрд грн доходу та завершила період з чистим прибутком у 184,5 млн грн.