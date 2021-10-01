«Укрзалізниця» вдосконалила чат-бота — можна купувати та повертати квитки на всі поїзди далекого прямування
«Укрзалізниця» повідомила про розширення можливостей офіційного чат-бота у Viber та Telegram — з 1 жовтня пасажирам УЗ доступні квитки на всі поїзди далекого прямування, зокрема й на швидкісних та регіональних маршрутах.
Запуск бота УЗ відбувся на початку року. Наразі у чат-боті доступні наступні функції:
- продаж та повернення квитків;
- замовлення харчування;
- розклад руху;
- інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
- онлайн-табло.
Також у чат-боті УЗ пасажири можуть оцінити якість поїздки, чистоту вагона та сервіс провідника і залишити зворотний зв’язок у спеціальній формі.