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«Укрзалізниця» вдосконалила чат-бота — можна купувати та повертати квитки на всі поїзди далекого прямування

«Укрзалізниця» вдосконалила чат-бота — можна купувати та повертати квитки на всі поїзди далекого прямування

«Укрзалізниця» вдосконалила чат-бота — можна купувати та повертати квитки на всі поїзди далекого прямування

«Укрзалізниця» повідомила про розширення можливостей офіційного чат-бота у Viber та Telegram — з 1 жовтня пасажирам УЗ доступні квитки на всі поїзди далекого прямування, зокрема й на швидкісних та регіональних маршрутах.

Запуск бота УЗ відбувся на початку року. Наразі у чат-боті доступні наступні функції:

  • продаж та повернення квитків;
  • замовлення харчування;
  • розклад руху;
  • інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
  • онлайн-табло.

Також у чат-боті УЗ пасажири можуть оцінити якість поїздки, чистоту вагона та сервіс провідника і залишити зворотний зв’язок у спеціальній формі.

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