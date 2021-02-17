«Укрзалізниця» впроваджує Wi-Fi у пасажирських поїздах — почнуть з швидкісних Інтерсіті+





«Укрзалізниця» працює над впровадженням Wi-Fi-доступу до інтернету у пасажирських поїздах. Реалізувати проєкт на першому етапі планується у швидкісних поїздах Інтерсіті+, повідомив директор з питань інформаційних технологій АТ «Укрзалізниця» Володимир Рєзнік.

За його словами, вже багато років йде мова про якісний доступ до інтернету у поїздах, але далі слів справа не рухається, проводяться пілотні впровадження, які за результатами пілоту подальшого розвитку не мають.

«Наше завдання — створити якісний сервіс у пасажирських поїздах. Одна з основних тенденцій сьогодення — це мобільність і присутність онлайн. Поїзди Інтерсіті+ часто використовуються як офіси на колесах, тому в цих поїздах насамперед важливо забезпечити якісний доступ до інтернету», — зазначив Володимир Рєзнік.

Також він розповів, що наразі Укрзалізниця у співпраці із зацікавленими інвесторами вивчає нові технології, які здатні дійсно забезпечити якісний високошвидкісний інтернет упродовж усього маршруту.

Як пілотний проєкт планується впровадження Wi-Fi у швидкісних поїздах Інтерсіті+ на напрямку Київ — Харків. Опрацьовується концепція, яка буде масштабуватись на всі напрямки слідування потягів, з вирішенням головної проблеми — покриття сліпих зон.

«Якщо цей проєкт буде успішним, ми запровадимо Wi-Fi у всіх поїздах, забезпечимо безперебійний зв’язок протягом усього шляху курсування поїздів територією України», — резюмував Володимир Рєзнік.

Нагадаємо, що Укрзалізниця працює над створенням нового застосунку для купівлі електронних квитків на поїзди (у 2020 році було реалізувано понад 19 мільйонів квитків, з них 66% — онлайн), він стане доступний для пасажирів уже цього року. У більш віддаленій перспективі Укрзалізниця збирається запустити потяги зі швидкістю 350 км/год між Києвом, Львовом, Одесою та Харковом.

Джерело: Укрзалізниця