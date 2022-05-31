UNIT.City відновив роботу — як працює інноваційний парк в умовах війни?

У Києві відновив свою роботу UNIT.City — технологічний парк відкрив свою інфраструктуру для резидентів та гостей, а також розповів про нову модель роботи в умовах війни.

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Від першого дня російського вторгнення, UNIT.City не припиняв своєї роботи, та працював в обмеженому форматі, орієнтуючись на потреби спільноти. Зокрема, в цей період було введено опцію free rent, що дозволяє компаніям-резидентам сплачувати орендну ставку виходячи з власних можливостей. Вона діє і зараз. Повідомляється, що після трьох місяців війни жоден резидент не покинув інноваційний парк.

З 30 травня вже доступні: усі п’ять бізнес-кампусів, коворкінг, лабораторія швидкого прототипування, конференц-зали та майданчики для проведення заходів. Також поступово буде відновлено освітні програми та акселератори для підтримки українських стартапів.

В UNIT.City повідомили, що до кінця війни ключовим пріоритетом є безпека. Уся територія парку посилено охороняється, бомбосховища обладнані усім необхідним для тривалого перебування резидентів.

«Сьогодні UNIT.City, мабуть, найбезпечніше місце для ведення бізнесу в Києві — зазначає Кирило Бондар, партнер та СFO UNIT.City. — Чим більше людей зараз повернуться до роботи, тим швидше відновиться економіка нашої країни. А це — найголовніша задача українського бізнесу в теперішніх умовах» Адміністрація UNIT.City

UNIT.City у форматі «питання-відповідь» детально розповів про зміни та умови роботи.

Як працюватиме UNIT.City?

Територію інноваційного парку повністю відкрито для діючих та потенційних резидентів. Гості можуть користуватися послугами коворкінгу, а для резидентів UNIT.Kharkiv та Lviv.Tech.City, коворкінг в Києві буде безплатним. З загальної інфраструктури вже доступні UNIT.Cafe та точки швидкого харчування. Надалі буде також відновлено роботу ресторану, вуличні кафе та спортивний хаб.



Графік роботи та доступ до території в умовах воєнного стану буде забезпечено з 8-00 ранку до 20-00 вечора щодня без вихідних.

Як буде забезпечено безпеку людей на території парку?

Задля безпеки резидентів та відвідувачів, в UNIT.City організовано два сучасних бомбосховища загальною місткістю близько 1000 людино-місць. Вони облаштовані всім необхідним для роботи в умовах тривалої повітряної тривоги. Зокрема запасами питної води, робочими місцями, інтернетом та мультимедійними системами.

Також введено посилений пропускний режим, впроваджено підвищений рівень охорони та патрулювання території службою безпеки парку.

Як буде забезпечено роботу івент-майданчиків?

Конференц-зали працюватимуть як завжди, з обов’язковим дотриманням усіх правил безпеки та норм законодавства. Наприклад, під час повітряної тривоги гості обов’язково спускатимуться у бомбосховище, де, за бажанням організаторів, захід може бути продовжено, завдяки мультимедійному обладнанню, встановленому там.

Чи будуть відновлені освітні програми?

Незабаром планується відновити безплатні акселераторні програми для стартапів. Команда проєкту активно взаємодіє з міжнародними партнерами, аби стартапи з України мали змогу долучитись до освітніх та інвестиційних програм Європи, Азії та США.

Скільки резидентів вже повернулось або планує повернутись до роботи?

З 30 травня до роботи повернулось близько 200 працівників. Згідно з попередніми заявками, найближчими днями очікується ще 400, а загалом до кінця червня, адміністрація сподівається на повернення до парку більшої частини усіх компаній.