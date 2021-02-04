Уряд хоче дозволити українцям укладати договір купівлі-продажу авто онлайн — через «Електронний кабінет водія»





На сайті Міністерства внутрішніх справ України оприлюднили для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України, який, з-поміж інших змін, передбачає можливість укладення договору купівлі-продажу в електронному вигляді з використанням сервісу (надання послуги з перереєстрації транспортного засобу) онлайн — через «Електронний кабінет водія», звернув увагу сайт autogeek.com.ua.

Після ухвалення постанови та набуття чинності укласти договір купівлі-продажу авто можна буде в електронному вигляді з використанням сервісу «Електронний кабінет водія» без особистої присутності в такому органі суб’єкта отримання послуги.

Документ також містить зміни до порядку отримання водійського посвідчення й підготовки водіїв — планується збільшити за результатами складання теоретичного іспиту термін між теоретичним і практичним іспитами в територіальному сервісному центрі МВС з трьох місяців до двох років. У посвідченні водія в разі складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач має проставлятися відповідна відмітка, як це визначено нормами міжнародного законодавства.

Також постанова передбачає надання можливості особам, що проживають у віддалених населених пунктах, де відсутні територіальні сервісні центри МВС, здійснити обмін національного посвідчення водія, отримати міжнародне посвідчення водія в мобільних сервісних центрах МВС (спеціально облаштовані транспортні засоби).

Проєкт було оприлюднено 25 січня 2021 року, а його громадське обговорення триватиме до 25 лютого. Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються в письмовій формі за адресою: Головний сервісний центр МВС, вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 04071, або на електронну адресу: [email protected].

В кінці минулого року Кабмін спростив порядок держреєстрації транспортних засобів в Україні, дозволивши робити це через «Електронний кабінет водія».