



Кабінет Міністрів України на засіданні 22 вересня підтримав оновлений проєкт закону «Про захист прав споживачів», який, серед іншого, передбачає запуск механізму ідентифікації інтернет-магазинів. Про це у Telegram повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Зміни спрямовані на виконання Угоди про асоціацію з ЄС з метою усунення низки прогалин у сфері електронної торгівлі.

«На сьогодні існує проблема, коли людина не може поскаржитись або повернути товар, придбаний в інтернеті. Тому ми пропонуємо це виправити шляхом запровадження механізму добровільної ідентифікації продавця в реєстрі інтернет-магазинів»

Мова йде про ініціативу Мінекономіки щодо створення спеціального механізму добровільної ідентифікації в реєстрі інтернет-магазинів продавцями товарів в електронній комерції. Він допоможе запобігти бюджетним втратам через нереєстрацію продавців як підприємців, а також захистить споживачів від недобросовісних продавців при купівлі в інтернеті.