



Встановлення «жовтого» епідемічного рівня по всій території України з 22 вересня розгляне Державна комісія ТЕБ та НС на засіданні 21 вересня; також уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину — до 31 грудня 2021 року.

З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин з територіальним розподілом на чотири карантинні зони («зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону») по рівню епідемічної небезпеки та введення карантинних обмежень відповідно до епідемічної ситуації. У серпні уряд продовжив адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня, а також повернув обов’язкове ПЛР-тестування для невакцинованих українців та іноземців. Тепер його продовжили до 31 грудня 2021 року.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на COVID-19 зросла на 68%, а госпіталізацій — на 51%.

Прем’єр-міністр підкреслив, що водночас запрацюють нові правила адаптивного карантину — з послабленими обмеженнями для тих закладів господарювання та освіти, в яких вакциновано першою дозою не менше 80% персоналу. Раніше в МОЗ попереджали про можливість введення нового локдауну у листопаді.

Одночасно голова Національної поліції Ігор Клименко доповів про результати перевірки щодо підроблення ковід-документів за минулий тиждень — всього було проведено 14 обшуків, за результатами яких задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів і семи посередників у шести регіонах країни. Співробітниками поліції було вилучено 50 міжнародних свідоцтв про вакцинацію, 107 ПЛР-тестів і заблоковано 1 телеграм-канал, яким займався розповсюдженням таких документів.

Тим часом Мінцифра повідомила про нову можливість робити скриншоти у застосунку «Дія» — відомство пропонує власникам смартфонів на Android «хизуватись» своїм фото в паспорті або COVID-сертифікатом.