Уряд ухвалив зміни до законопроєкту, які дозволять операторам швидше встановлювати нові базові станції 4G





Уряд підтримав ініційовані Мінцифрою зміни в Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», щоб мобільні оператори могли розбудовувати станції територією країни з меншими бюрократичними затримками.

Зазвичай будівництво базової станції мобільного зв’язку займає 2-4 місяці, але зараз цей процес іноді розтягується у часі майже на півтора року, повідомляють у Мінцифрі. Це пов’язано з тривалим процесом виділення землі під станцію місцевою владою, а саме — необхідністю вносити кожну станцію в детальний план території певної громади.

«Завдяки змінам мобільні оператори зможуть швидше покривати населені пункти якісним зв’язком без додаткової бюрократії під час виділення земельних ділянок для будівництва мобільного зв’язку та зменшувати цифровий розрив між селами та мегаполісами». Мінцифра

В чому саме полягають ці антибюрократичні зміни в пресрелізі не уточнюється.

Законопроєкт направлено на розгляд у Верховну Раду України.

Одна із головних цілей нинішнього уряду — до 2024 року забезпечити швидкісним інтернетом 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів. На її досягнення Мінцифра раніше запустила проєкт «Інтернет-субвенція» з проведенням оптичного інтернету у села, а також анонсувала низку інших ініціатив для прискорення розбудови інфраструктури та поліпшення якості мобільного зв’язку (1, 2 та 3).