Кабміну варто розглянути варіант видачі ліцензій на 5G на безоплатній основі, але з певними зобов’язаннями з боку операторів. Таку думку висловив президент Ericsson у Східній Європі та Центральній Азії Себастьян Толстой під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У червні цього року Ericsson запустив перший в Україні 5G-демоцентр.

На думку топменеджера телеком-гіганта, українські оператори побоюються 5G через те, що незрозуміло, яку суму доведеться заплатити державі за ліцензію — наразі Держспецзв’язку вивчає питання встановлення справедливої ренти.

«‎Уряду варто подумати про безплатну ліцензію, але щоб якісним зв’язком [5G] було покрито максимальну кількість доріг. Впровадження 5G може забезпечити зростання ВВП на 0,5%. Згадайте, що Польща розгорнула 3G, а потім і 4G на вісім років раніше, ніж Україна» Себастьян Толстой, президент Ericsson у Східній Європі та Центральній Азії

На сьогодні у світі вже налічується понад 0,5 млрд користувачів технології 5G, і щодня додається близько 1 млн, зазначив президент Ericsson. До речі, в Україні на початок 2021 року налічувалось майже 200 тис. смартфонів з підтримкою 5G

Влітку Кабмін відтермінував запуск 5G в Україні до липня 2022 року.