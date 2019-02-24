Утечка фотографий Microsoft HoloLens 2 демонстрирует более компактную, удобную и функциональную гарнитуру дополненной реальности

Сегодня вечеров корпорация Microsoft проведёт специальное мероприятие накануне открытия выставки Mobile World Congress 2019. Как ожидается, будут продемонстрированы различные устройства, включая гарнитуру дополненной реальности HoloLens 2. И накануне этого мероприятия в сеть утекли рекламные материалы этой новинки.

Утечки фотографий демонстрируют более компактное устройство по сравнению с моделью первого поколения. При этом можно рассмотреть дополнительные накладки на лицевой панели и органы регулировки в задней части, которые призваны удерживать гарнитуру на месте. Одно из изображений также показывает, что пользователь HoloLens 2 выбирает объект, намекая на то, что гарнитура может обеспечивать поддержку дополнительных жестов, которых нет в существующей версии Microsoft HoloLens. Вероятно, новая модель позволит более разнообразно взаимодействовать с виртуальными объектами при помощи пальцев.

Добавим, предыдущие утечки также намекали, что гарнитура Microsoft HoloLens 2, фигурирующая под кодовым названием Sydney, получит улучшенный дисплей с расширенным полем обзора. Также сообщалось об использовании процессор на базе архитектуры ARM, что позволит увеличить продолжительность автономной работы от заряда батареи. Вместе с тем, HoloLens 2 получит последнее поколение сенсора Kinect и специально созданный чип искусственного интеллекта для повышения производительности. Наконец, сообщалось о новом дизайне, призванном повысить комфорт в процессе использования. Новые изображения подтверждают эти сведения.

Источник: The Verge