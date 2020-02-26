В 2019 году экспорт украинских IT-услуг вырос до $4,17 млрд (↑30%), налоговые сборы — до 16,7 млрд грн (↑28%)





Украинская IT-отрасль продолжает развиваться и наращивать свой экспортный потенциал. Как свидетельствуют данные платёжного баланса, на протяжении 2019 года Украина суммарно экспортировала IТ-услуг за границу на сумму $4,17 млрд. Прирост экспорта по сравнению с 2018 годом составил 30%.

Также следует отметить, что в минувшем году благодаря украинской IT-отрасли в бюджет поступило налогов и сборов на общую сумму 16,7 млрд грн. Прирост по сравнению с предыдущим годом составил 28%. Из общей суммы налогов и сборов на единый социальный взнос приходится 4,1 млрд грн. Сумма выплаченного ЕСВ в 2019 году увеличилась на 32% по сравнению с 2018 годом.

Основными факторами роста украинского IT-экспорта является высокий спрос на соответствующие услуги на глобальном рынке, а также сохранение контрактной модели при взаимодействии компаний и специалистов.

Вместе с тем, нужно отметить, что украинские чиновники постоянно ищут возможности «улучшить» украинскую IT-отрасль. Так, в прошлом году правительство предлагало ввести новый налог для физических лиц — предпринимателей, работающих в IT-сфере. Кроме того, периодически у властей возникает идея выделить таких предпринимателей в отдельную пятую группу плательщиков единого налога. На текущий момент эти планы так и остались нереализованными. Также в Минцифры огорчены тем фактом, что в Украине IT-ФЛП платят меньше налогов, чем юридические лица.

Источник: AIN