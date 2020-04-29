В «Дії» можно будет получить электронную цифровую подпись

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Команда разработчиков популярного приложения«Дія» анонсировало запуск новой государственной услуги — выдачи сертификатов электронной цифровой подписи (ЭЦП). То есть, да, в будущем в «Дії» можно будет оформить ЭЦП (второе название — КЭП), которая широко используется как средство идентификации при получении государственных услуг онлайн.

В Diia Company отмечают, что получение КЭП является самой часто запрашиваемой услугой среди пользователей услугой. И сегодня Кабмин внес соответствующие изменения. Отныне Diia Company вправе предоставлять электронные доверительные услуги и обслуживать пользователей «АЦСК органів юстиції України».

О сроках доступности услуги пока не говорится.

Остается добавить, что сейчас получить ЭЦП можно:

в квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг (полный список есть здесь);

в личном кабинете «Приват24» или в отделении банка — для клиентов ПриватБанка услуга бесплатная;

в МВД и ГНС — бесплатно.

Источник: Дія