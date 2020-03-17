В «Дії» стартовал бета-тест цифрового студенческого билета
Команда разработчиков приложения «Дія» сообщила о запуске следующей ожидаемой многими функциональности. Само собой, речь о цифровом студенческом билете, запуск которого первоначально планировался на февраль (понятно, что цифровые копии загранпаспорта и внутренней ID-карты тоже задержаться минимум на месяц — до апреля).
Пока что студенческий билет доступен только в бета-версии приложения ограниченному числу тестировщиков, изъявивших желание поучаствовать в программе. Все они по почте получили приглашения и соответствующие детальные инструкции по установке приложения.
Разработчики не уточняют сроки доступности услуги для широких масс. Вероятно, если во время тестирования не возникнет никаких проблем, то официальный запуск состоится в ближайшие одну-две недели.
Источник: «Дія»