В «Дії» стартовал бета-тест электронных паспортов

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Вчера команда разработчиков «Дії» объявила о преодолении важного рубежа в 2 млн загрузок приложения спустя два месяца после запуска. Как и ожидалось, на этой неделе стартует бета-тест электронных паспортов — цифровых копий загранпаспорта и внутренней ID-карты. Об этом сообщил в своем канале в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, в ближайшие дни все, кто оставил заявки на участие в бета-тесте, получат приглашение на указанный при регистрации почтовый адрес. По аналогии с предыдущими документами, тестирование будет проходить в несколько этапов — каждый день доступ к сервису планируют открывать для 2-4 тыс. людей, чтобы распределить нагрузку. Напомним, что параллельно проходит тестирование студенческого билета. Точная дата официального запуска услуги пока не называется.

Как уже неоднократно сообщалось, после официального запуска услуги Украина станет второй страной (после Эстонии) в мире с электронными паспортами.

На всякий случай продублируем ранее публиковавшийся список того, для чего можно будет использовать электронный паспорт вместо обычного.

во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;

на почте;

при получении медицинских и банковских услуг;

когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;

при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных и библиотечных услуг;

чтобы пройти систему охраны на входе в административное здание;

в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;

при покупке алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин и табачных изделий, когда надо подтвердить возраст.

В перспективе планируется реализовать возможность голосовать на выборах с помощью смартфона через интернет — Минцифры совместно с ЦИК и депутатами уже готовят соответствующий законопроект.

Источник: Михаил Федоров Telegram