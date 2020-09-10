В «Дії» стартует бета-тест электронного номера налогоплательщика (РНОКПП)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В мобильном приложении «Дія» сегодня стартует бета-тест следующей важной услуги — электронного номера налогоплательщика (РНОКПП). О доступности очередного документа разработчики уведомили пользователей из числа участников программы бета-тестирования посредством соответствующей рассылки по электронной почте.

Чтобы получить доступ к электронной версии РНОКПП, нужно обновить бета-версию приложения до последней сборки. Документ появится автоматически, но его проверка займет до 20 минут, предупреждают разработчики. Это обусловлено тем, что «Дія» хранит данные не на внешнем сервере, а локально в памяти смартфона. После успешной идентификации система делает запрос в соответствующий государственный реестр, чтобы получить цифровую копию нужного документа непосредственно на смартфон. И РНОКПП не является исключением. После отправки запроса для проверки ФИО, даты рождения и номера РНОКПП с последующей сверкой данных с реестром (при условии совпадения) — на документе появится надпись «верифицировано», что подтверждает подлинность документа.

В будущем возможность получить электронную версию документа в «Дії» устранит необходимость обращаться за получением бумажной справки.

Электронный РНОКПП станет частью грядущего крупного обновления, чей релиз запланирован на следующий месяц.