В «Дії» з’явиться можливість надання згоди на посмертне донорство





Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над розширенням функціональності мобільного застосунку «Дія» можливістю надання згоди на посмертне донорство. Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

Планується, що в майбутньому в «Дії» з’явиться спеціальний розділ, де кожен (за власним бажанням) зможе залишити заяву про згоду на посмертне донорство.

«Кожен, хто ухвалить рішення про найвищий прояв жертовності, зможе за свого життя залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Це складна робота, адже інформацію про таку заяву ніхто не має бачити, поки людина жива. Навіть лікарі. Водночас, інформація має стати доступною, якщо цій людині констатовано смерть мозку, і трансплант-координатор формує картку потенційного донора в ЄДІСТ (Єдина державна інформсистема трансплантації). Коли ці роботи будуть завершені, ми розпочнемо інформаційну кампанію з популяризації донорства органів» Віктор Ляшко міністр охорони здоров’я України

Коли саме в «Дії» з’явиться розділ для надання згоди на посмертне донорство, не уточнюється.

У квітні 2019 року в Україні набув чинності закон, який зробив можливими операції з трансплантації органів. Як пригадує hromadske.ua, у 2019-му в Ковелі вперше за 15 років трансплантували серце, 4 липня 2020-го у Львові зробили потрійну операцію з трансплантації, пересадивши серце та дві нирки, а наприкінці грудня 2020 року львівські лікарі провели першу в західній Україні операцію з трансплантації печінки. З січня по квітень в Україні провели 48 операцій з трансплантації органів — з запланованих 250 на весь 2021-й рік.