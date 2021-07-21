В Києві відкрили онлайн-запис на щеплення вакциною Moderna — за попереднім записом з 22 по 25 липня





З 22 липня у приміщенні Міжнародного виставкового центру, який розташований біля станції метро Лівобережна за адресою Броварський проспект, 15 будуть щеплювати вакциною Spikevax Moderna — всі охочі від 18 років можуть подати заявку онлайн через Helsi.me на дати з 22 по 25 липня.

Також для киян у МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всіх, тоді як щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer поки можуть отримати лише люди старше 60 років, зауважують в Helsi.me.

З 23 липня обрати вакцину та щепитися можна також у пунктах, що розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги у всіх районах столиці. За цим посиланням можна обрати зручну локацію та номер телефону для запису на щеплення, а зареєструватися на щеплення онлайн можна тут.

З 21 липня в Україні почався п’ятий етап вакцинації проти коронавірусу, на якому щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років (на попередніх чотирьох етапах щеплювали пріоритетні групи). У деяких містах можна попередньо записатися через медичний портал Helsi.me. Контакти та адреси пунктів вакцинації можна знайти тут або дізнатися через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19. Днями в МОЗ повідомили про можливість введення 14-денного карантину для всіх, хто в’їжджає в країну та не зробив щеплення