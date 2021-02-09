В київському метро встановлять 305 нових камер відеоспостереження (більше половини з них — з розпізнаванням облич та термальним скринінгом)





Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА повідомив, що цього року на станціях київського метро буде встановлено 305 додаткових камер відеоспостереження. Нові камери мають інтелектуальний функціонал: 140 оглядових камер, 90 – із функцією розпізнавання облич, 75 камер з функціями розпізнавання облич та термального скринінгу.

Додаткові камери з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях комунального підприємства «Київський метрополітен». Крім того, техніка слугуватиме для моніторингу дотримання киянами та гостями столиці вимог профілактичних та протиепідемічних заходів під час пандемії COVID-19.

Рішення про необхідність дооснащення системи відеоспостереження метрополітену прийнято київською владою спільно з Головним управлінням Національної поліції в м. Києві. Саме правоохоронці мають доступ до відео з камер та використовують отримані дані для розшуку людей, розкриття та попередження злочинів.

Нині ж працівники комунальних підприємств «Інформатика», «Київський метрополітен» та представники Головного управління Національної поліції в м. Києві проводять передпроєктні роботи, визначають місця розташування техніки. Нові камери розширять вже наявну мережу системи відеоспостереження підземки. Наразі на 52-х станціях метро працює 195 камер відеоспостереження з функцією розпізнавання облич.

Нагадаємо, що минулого року для боротьби з коронавірусом Київ придбав 400 відеокамер з функціями вимірювання температури і розпізнавання особи, систему за 65 млн грн повинні були встановити до 25 квітня 2020 року. Але згодом після аудиторської перевірки КМДА розірвала договір про покупку «розумних камер».

Джерело: КМДА