В наступному році очікується перша українська місія на Місяць





На 2022 рік заплановано проведення першої української місії на Місяць. Її планує здійснити компанія Spacebit у співпраці з американськими партнерами.

Spacebit — це приватна британська компанія, яка розробляє технологію космічної робототехніки для місячних та планетарних місій. Вона була заснована у 2014 році українцем Павлом Танасюком та фінансується особисто ним разом із кількома іншими приватними інвесторами. Офіси компанії знаходяться в Україні, Великій Британії, США, Японії та Люксембурзі.

Про плани компанії розповів сам засновник та генеральний директор Spacebit Павло Танасюк під час проведення прес-конференції на тему «Spacebit здійснить першу українську місію на Місяць»

«Це дуже важлива подія. Ми сьогодні анонсуємо першу українську місію на Місяць», — сказав Павло Танасюк.

В рамках цієї місії на поверхню супутника Землі доставлять техніку для проведення наукових досліджень. Це будуть камери та радіаційні сенсори українського виробництва. Обладнання для місії виготовлять українські інженери, його протестують спеціалісти компанії спільно з Конструкторським бюро «Південне», Науково-виробничим підприємством «Меридіан» ім. Корольова, підприємствами «Екотест» та «ТитанЕра».

За попередніми оцінками, вартість місії буде коштувати компанії Spacebit та її партнерам з української сторони близько $1,5 млн. Як вважає Танасюк, така місія дозволить Україні приєднатись до клубу привілейованих країн, які доставили вантаж на Місяць. Раніше подібне вдавалося лише трьом державам: США, Китаю та Росії. Крім того, це відродить роль України як космічної держави на міжнародній арені та надасть старт для розвитку вітчизняних космічних проектів у співдружності з державним сектором.

«Про цей проєкт дізнаються у всьому світі, адже Україна стане однією з небагатьох держав, яка змогла успішно доставити науковий вантаж на Місяць», — додав Павло Танасюк.

Фактично на наступний рік у Spacebit заплановано відразу дві місячні місії:

IM-1 Mission у співпраці зi SpaceX та Intuitive Machines. Spacebit відправить на борту посадкового модуля Intuitive Machines Nova-C на ракеті компанії SpaceX Falcon 9 на поверхню Місяця розроблений компанією місяцехід. Протягом 12 днів місяцехід Spacebit буде пересуватися поверхнею супутника, робитиме фото- та відеозйомку та збиратиме дані для досліджень.

у співпраці зi SpaceX та Intuitive Machines. Spacebit відправить на борту посадкового модуля Intuitive Machines Nova-C на ракеті компанії SpaceX Falcon 9 на поверхню Місяця розроблений компанією місяцехід. Протягом 12 днів місяцехід Spacebit буде пересуватися поверхнею супутника, робитиме фото- та відеозйомку та збиратиме дані для досліджень. AB-1 Mission у співпраці з United Launch Alliance Astrobotc Technologies. Spacebit відправить на борту посадкового модуля Astrobotic Peregrine на ракеті Vulcan Centaur невеличкий місяцехід Асагумо, який пересувається на чотирьох ніжках. Це — модель для демонстрації. На поверхні Місяця вона зможе подолати до 10 метрів. Місяцехід Асагумо стане найменшим у світі роботизованим місяцеходом. При вазі лише 1,3 кг він оснащений сенсором Lidar, камерою та іншим дослідницьким обладнанням.

Джерело: ukrinform