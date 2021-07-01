В поштовому клієнті Spark від української компанії Readdle з’явилася функція спільних поштових скриньок





Поштовий клієнт Spark від української компанії Readdle запускає спільні поштові скриньки. Вони можуть стати ідеальним інструментом для невеликих команд, таких як: [email protected], [email protected], [email protected] та інших командних скриньок. Тепер кілька людей можуть одночасно працювати над вхідними листами та бачити, хто відповідає за кожен лист.

За допомогою спільної скриньки користувач може запросити інших колег до вхідних листів без зайвих паролів. Також є можливість доручати листи іншим або собі, як звичайні завдання. При цьому можна встановлювати терміни та відслідковувати прогрес. За допомогою приватного чату можна обговорити листи зі своїми колегами. За необхідності, є можливість писати листи разом з колегами в режимі реального часу. Спільні скриньки доступні для користувачів з Gmail-акаунтами.

Відповідне оновлення Spark з функцією спільних поштових скриньок вже доступне в Mac App Store. iOS-версія вийде протягом наступних кількох днів, а оновлений додаток для Android – протягом двох тижнів.

Функція спільних поштових скриньок є частиною Spark Premium та доступна за ціною $7,99 за користувача на місяць або $6,40 за користувача на місяць при оплаті одразу за рік. Premium підписка також включає необмежені делегування листів, шаблони, необмежену кількість співавторів у спільних чернетках тощо.