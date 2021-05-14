В телевізорах KIVI в Україні тепер доступно 50 безплатних ТВ-каналів через фірмовий додаток





Компанія KIVI – виробник телевізорів – оголошує про запуск безплатних телевізійних каналів, доступних в новому додатку KIVI MEDIA. Україна стала першим ринком, де бренд запустив цей додаток у фірмових телевізорах. Він надає доступ до понад 50 безплатних каналів.

Тепер у користувачів телевізорів KIVI на операційній системі Google Android TV 9 буде доступ до контенту відразу після розпакування нового пристрою і підключення до інтернету. Зараз в KIVI MEDIA присутній широкий вибір безплатних каналів: пізнавальні, розважальні, музичні, новинні, інформаційні та регіональні. У переліку також представлені популярні канали Sony, які транслюють фільми і серіали (Sony, Sony HD, Sony Sci-fi, Sony Turbo).

Повідомляється, що команда працює над додаванням нових розділів контенту. Додаток буде постійно доопрацьовуватися з урахуванням потреб українців. Частково сервіс буде безплатним в рамках стратегії KIVI «Увімкни й дивись», відповідно до якої користувач отримує контент одразу.

Додаток KIVI MEDIA буде автоматично встановлений на смарт-телевізори KIVI на операційній системі Google Android TV 9 після релізу програмного оновлення, яке стартує в травні поточного року.