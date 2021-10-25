В Україні хочуть змінити методику розрахунку прожиткового мінімуму та «відв’язати» від нього штрафи
Про необхідність «відв’язання» штрафів від прожиткового мінімуму розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна у коментарі телеканалу «Дом».
Мета полягає в тому, щоб зробити показник прожиткового мінімуму більш наближеним до реальності — таким, що чітко показує потреби людини — без жодних негативних наслідків. Прив’язку до прожиткового мінімуму залишать лише у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: пенсія та мінімальна зарплата.
«Ми аналізували 180 законодавчих актів, у яких є прив’язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. І ми знайшли цю конструкцію. Вирішили залишити цю прив’язку у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини має бути реальним і не може бути навіть як розмір у бюджеті. Сума повинна бути вище. А все інше прив’язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат»
Марина Лазебна
міністерка соцполітики України
Міністерство соціальної політики розробило комплекс змін до чинного законодавства, щоб докорінно змінити ситуацію. Усього було підготовлено чотири проєкти: один про методику, другий про відв’язання, інші два — про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Документи вже підтримав уряд та скерував на розгляд до парламенту.
Раніше Мінцифра пропонувала включити до прожиткового мінімуму вартість послуг мобільного зв’язку та інтернету.
Мінцифра пропонує додати вартість послуг мобільного зв’язку та інтернету до прожиткового мінімуму
- Прожитковий мінімум — набір харчових продуктів, непродовольчих товарів та послуг, достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини, задоволення основних соціальних і культурних потреб. Від прожиткового мінімуму залежать пенсії українців та інші виплати. Щороку вартість цього державного соціального стандарту оновлюється, перелік товарів і послуг змінюється з урахуванням сучасних фактичних потреб населення.
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- Востаннє прожитковий мінімум в Україні підвищували 1 липня 2021 року — до 2 294 грн. Наступне підвищення заплановане з 1 грудня — до 2 393 грн.