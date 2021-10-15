15 жовтня в Україні стартували офіційні продажі iPhone 13, але майже всю першу партію (з 8 тис.?) розкупили ще на етапі попередніх замовлень (відчувається, що тепер на iPhone можна заробити швидше), які відкрилися тиждень тому, то ж наразі в офіційних продавців пропозицій майже не лишилось (за винятком декількох самих доступних моделей). Одночасно відкрилися попередні продажі смартгодинників Watch Series 7, які анонсували разом з iPhone 13 та сьогодні надходять у вільний продаж по всьому світу. Вільні продажі Watch Series 7 в Україні почнуться за тиждень — 22 жовтня.

Наразі Apple Watch Series 7 вже можна попередньо замовити у багатьох українських ритейлерів, які офіційно продають техніку Apple. На український ринок буде постачатись тільки GPS варіант базової (спортивної) версії смартгодинника з ремінцем зі фтореластомеру — попри нещодавні чутки по впровадження підтримки eSIM на Apple Watch, поки цього не сталось. На вибір є декілька варіантів кольору (червоний, синій, зелений, чорний та білий) та версія Nike.

Ціни на Apple Watch Series 7 в Україні

14 999 грн за версію 41 мм та 15 999 грн за 45 мм.

Watch Series 7 відрізняються збільшеним екраном з вузькими рамками, товстішим склом, посиленим захистом від пилу, пришвидшеною зарядкою та низкою менш суттєвих покращень. Докладніше про смартгодинник Watch Series 7 можна дізнатися з нашого анонсу.