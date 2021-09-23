



З 22 вересня в Україні стартували офіційні продажі новітніх пристроїв Galaxy, які анонсували у рамках серпневої презентації Unpacked — смартфони Z Fold3 (смартфон-планшет з розкладним гнучким екраном) та Z Flip3 (компактна «жабка» з екраном, який можна згинати навпіл), а також аксесуари Watch4 (перші годинники з One UI Watch та платежами Google Pay) та Buds2 (бездротові навушники з ANC).

Усі вищезгадані новинки вже доступні у брендових магазинах Samsung Experience Store та магазинах офіційних партнерів.

Galaxy Z Fold3 пропонується у трьох кольорах — чорний, зелений і срібний. Водночас палітра Galaxy Z Flip3 складається з чотирьох кольорів — кремовий, зелений, лавандовий та чорний. Кожна із нових моделей розумних годинників отримала по два розміри: Galaxy Watch4 — 40 і 44 мм, а Galaxy Watch4 Classic — 42 і 46 мм. 40-мм Galaxy Watch4 пропонується в трьох кольорах (чорний, сріблястий і рожеве золото) а 44-мм — чорному, сріблястому і зеленому. У випадку Galaxy Watch4 Classic на вибір є два кольори — чорний і сріблястий. Galaxy Buds2 випускаються в чотирьох кольорах, які майже збігаються з палітрою Galaxy Z Flip3: зелений, лавандовий, білий та чорний.

Ціни

Galaxy Z Flip3 — від 30 999 гривень за 128 ГБ;

Galaxy Z Fold3 — від 54 999 гривень за 256 ГБ;

гривень за 256 ГБ; Galaxy Watch4 — 6 999 гривень за 40 мм (8 499 гривень 40 мм з eSIM) та 7 999 гривень за 44 мм;

Galaxy Watch4 Classic — 8 499 гривень за 40 мм та 10 999 гривень за 46 мм (12 499 гривень 46мм с eSIM);

Galaxy Buds2 — 3 999 гривень.

***

Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3 отримали захист від пилу і вологи IPX8 (тривала робота на глибині понад 1 метра), армовану алюмінієву раму, захисне скло Gorilla Glass Victus (на 50% міцніше за GG6) та нову структуру шарів основного дисплея, яка, за словами представників компанії, збільшує його надійність на 80%. Водночас удосконалений прихований шарнірний механізм здатний витримати «до 200 тисяч згинів» без пошкодження (за результатами незалежного тестування Bureau Veritas). Також третє покоління гнучких телефонів Galaxy Z отримало кращі характеристики у порівняння з попередніми моделями.

Основні характеристики смартфонів Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3 [Інфографіка]

Більш докладно про нові складані флагмани Samsung та інші новинки можна дізнатися з наших попередніх матеріалів.