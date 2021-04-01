В Україні починається продаж бездротових навушників Huawei FreeBuds 4i з ANC та автономністю до 10 годин за ціною від 1999 грн





Підрозділ Huawei Consumer Business Group в Україні повідомив про початок продажу нових бездротових TWS-навушників Huawei FreeBuds 4i з підтримкою функції активного шумозаглушення (ANC).

Навушники Huawei FreeBuds 4i мають 10-міліметрові динамічні драйвери та полімерну композитну діафрагму PEEK+PU. Додатково покращити якість сприйняття покликана функція заглушення шуму вітру. За передачу голосу користувача відповідає система з двох мікрофонів. Вона також зменшує звуки вітру, а технологія шумозаглушення на основі штучного інтелекту відфільтровує зайві шуми.

Також повідомляється, що навушники за допомогою мікрофонів виявляють навколишній шум і генерують зворотну звукову хвилю для його зменшення. Алгоритм шумопоглинання розроблено для використання у типових ситуаціях — у торговому центрі, громадському транспорті, на залізничному вокзалі чи в офісі. Huawei FreeBuds 4i також підтримують режим «прозорості», що дозволяє користувачам чути звуки довкола них, не знімаючи навушники. Вони перемикаються між режимом «прозорості» та режимом активного шумозаглушення одним тривалим дотиком до навушника.

Новинка оснащена акумулятором, який забезпечує до 10 годин безперервного відтворення аудіо або до 6,5 години спілкування (з вимкненою функцією ANC) без потреби підзаряджатися від кейса. При увімкненому шумозаглушенні автономність скорочується до 7,5 години відтворення музики та до 5,5 години дзвінків. Із зарядним кейсом навушники працюють до 22 годин при прослуховуванні музики або до 14 годин — під час дзвінків. Завдяки технології швидкої зарядки Huawei FreeBuds 4i можна за 10 хвилин підзарядити для подальшого користування протягом близько 4 годин.

Навушники Huawei FreeBuds 4i підтримують управління відтворенням музики, голосовими викликами й активізують алгоритм активного шумозаглушення за допомогою дотиків. Інформація про стан акумулятора навушників і зарядного кейса відтворюється на дисплеї підключеного смартфона. Новинка може підключатися до пристроїв на базі iOS, Android та Windows.

В Україні бездротові навушники Huawei FreeBuds 4i будуть доступні у продажу з 5 квітня. Модель представлена у двох кольорах — «Білому» (Ceramic White) та «Чорному» (Carbon Crystal Black). Рекомендована вартість новинки — 2399 грн, а в період з 5 до 18 квітня навушники можна придбати за спеціальною ціною від 1999 грн.