В Україні починається продаж ігрових ноутбуків ROG Strix SCAR 17 та 15 за ціною від 75 тис. грн





Компанія ASUS повідомила про початок продажу в Україні ігрових ноутбуків ROG Strix SCAR 15 і ROG Strix SCAR 17.

Флагманська модель Strix SCAR 17 оснащена швидкісним 17,3-дюймовим дисплеєм IPS-класу. Версія з роздільною здатністю Full HD (1920х1080 пікселів) забезпечую частоту оновлення до 360 Гц та відтворює 100% колірної гами sRGB. Також користувачам буде доступна WQHD-панель (2560×1440 пікселів) з частотою оновлення 165 Гц та відтворенням 100% колірної гами DCI-P3. В даному випадку заявлено на підтримку Adaptive-Sync. Дисплеї 15,6-дюймової моделі мають майже такі самі властивості. Відмінність полягає в підтримці максимально припустимої частоти оновлення зображення для Full HD панелі. В цьому випадку вона обмежена на значенні 300 Гц. Всі дисплеї мають час відгуку 3 мс.

Конфігурація ігрових ноутбуків ASUS ROG Strix SCAR 15 та ROG Strix SCAR 17 може запропонувати користувачам нові процесори AMD Ryzen 9 5900HX або AMD Ryzen 7 5800H, до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR4 3200 МГц та до двох двердотільних накопичувачів NVMe PCIe ємністю до 1 ТБ з підтримкою RAID 0. Також для вибору покупців будуть доступні три моделі мобільних відео карт: NVIDIA GeForce RTX 3080 з 16 ГБ відеопам’яті GDDR6, GeForce RTX 3070 з 8 ГБ відеопам’яті GDDR6 або GeForce RTX 3060 з 6 ГБ відеопам’яті GDDR6.

Strix SCAR 15 і 17 є першими в серії Strix SCAR ноутбуками, оснащеними оптико-механічною клавіатурою. Кожна клавіша має індивідуальне підсвічування. Час відгуку заявлено на рівні 0,2 мс, а глибина ходу клавіш – 1,9 мм. Аудіосистема містить 4 динаміки, має підтримку Dolby Atmos та технології двостороннього інтелектуального шумозаглушення (Two-Way AI Noise Cancelation). Вона видаляє широкий спектр небажаних фонових шумів як із вхідного, так і з вихідного аудіосигналу. Система оснащена модулями бездротового зв’язку Wi-Fi 6 (802.11ax) та Bluetooth 5.0. Дротові інтерфейси представлені наступними портами:

3 x USB 3.2 Gen1 Type-A

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, підтримка DisplayPort 1.4 та Power Delivery 3.0

1 x LAN RJ-45

1 x HDMI 2.0b

1 x комбінований аудіороз’єм: мікрофон і навушники

• 1 x вхід живлення

Ноутбуки отримали батарею підвищеної ємності (90 Вт*год), підтримку USB-C Power Delivery 3.0 потужністю до 100 Вт. В комплектацію включено блок живлення потужністю 240 Вт. 15,6 дюймова модель має розміри 354,9×259,9×22,69~27,2 мм та масу 2,3 кг. Модель з 17,3-дюймовим дисплеєм має розміри 395×282,1×23,4~27,5 мм та вагу 2,7 кг. В якості операційної системи пропонуються Windows 10 Home або Windows 10 Pro.

Ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 17 (G733) вже доступний в Україні за ціною від 74999 грн (конфігурація з процесором AMD Ryzen 7 5800H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3070, ОЗП 16 ГБ і SSD 1 ТБ).