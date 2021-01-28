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В Україні починається продаж ігрових ноутбуків ROG Strix SCAR 17 та 15 за ціною від 75 тис. грн

В Україні починається продаж ігрових ноутбуків ROG Strix SCAR 17 та 15 за ціною від 75 тис. грн

В Україні починається продаж ігрових ноутбуків ROG Strix SCAR 17 та 15 за ціною від 75 тис. грн


Компанія ASUS повідомила про початок продажу в Україні ігрових ноутбуків ROG Strix SCAR 15 і ROG Strix SCAR 17.

Флагманська модель Strix SCAR 17 оснащена швидкісним 17,3-дюймовим дисплеєм IPS-класу. Версія з роздільною здатністю Full HD (1920х1080 пікселів) забезпечую частоту оновлення до 360 Гц та відтворює 100% колірної гами sRGB. Також користувачам буде доступна WQHD-панель (2560×1440 пікселів) з частотою оновлення 165 Гц та відтворенням 100% колірної гами DCI-P3. В даному випадку заявлено на підтримку Adaptive-Sync. Дисплеї 15,6-дюймової моделі мають майже такі самі властивості. Відмінність полягає в підтримці максимально припустимої частоти оновлення зображення для Full HD панелі. В цьому випадку вона обмежена на значенні 300 Гц. Всі дисплеї мають час відгуку 3 мс.

В Україні починається продаж ігрових ноутбуків ROG Strix SCAR 17 та 15 за ціною від 75 тис. грн

Конфігурація ігрових ноутбуків ASUS ROG Strix SCAR 15 та ROG Strix SCAR 17 може запропонувати користувачам нові процесори AMD Ryzen 9 5900HX або AMD Ryzen 7 5800H, до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR4 3200 МГц та до двох двердотільних накопичувачів NVMe PCIe ємністю до 1 ТБ з підтримкою RAID 0. Також для вибору покупців будуть доступні три моделі мобільних відео карт: NVIDIA GeForce RTX 3080 з 16 ГБ відеопам’яті GDDR6, GeForce RTX 3070 з 8 ГБ відеопам’яті GDDR6 або GeForce RTX 3060 з 6 ГБ відеопам’яті GDDR6.

Strix SCAR 15 і 17 є першими в серії Strix SCAR ноутбуками, оснащеними оптико-механічною клавіатурою. Кожна клавіша має індивідуальне підсвічування. Час відгуку заявлено на рівні 0,2 мс, а глибина ходу клавіш – 1,9 мм. Аудіосистема містить 4 динаміки, має підтримку Dolby Atmos та технології двостороннього інтелектуального шумозаглушення (Two-Way AI Noise Cancelation). Вона видаляє широкий спектр небажаних фонових шумів як із вхідного, так і з вихідного аудіосигналу. Система оснащена модулями бездротового зв’язку Wi-Fi 6 (802.11ax) та Bluetooth 5.0. Дротові інтерфейси представлені наступними портами:

  • 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A
  • 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, підтримка DisplayPort 1.4 та Power Delivery 3.0
  • 1 x LAN RJ-45
  • 1 x HDMI 2.0b
  • 1 x комбінований аудіороз’єм: мікрофон і навушники
    • 1 x вхід живлення

В Україні починається продаж ігрових ноутбуків ROG Strix SCAR 17 та 15 за ціною від 75 тис. грн

Ноутбуки отримали батарею підвищеної ємності (90 Вт*год), підтримку USB-C Power Delivery 3.0 потужністю до 100 Вт. В комплектацію включено блок живлення потужністю 240 Вт. 15,6 дюймова модель має розміри 354,9×259,9×22,69~27,2 мм та масу 2,3 кг. Модель з 17,3-дюймовим дисплеєм має розміри 395×282,1×23,4~27,5 мм та вагу 2,7 кг. В якості операційної системи пропонуються Windows 10 Home або Windows 10 Pro.

Ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 17 (G733) вже доступний в Україні за ціною від 74999 грн (конфігурація з процесором AMD Ryzen 7 5800H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3070, ОЗП 16 ГБ і SSD 1 ТБ).

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