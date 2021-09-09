В Україні починається продаж ігрового ноутбуку ASUS ROG Zephyrus S17





Компанія ASUS повідомила про початок продажу в Україні нового ігрового ноутбуку ROG Zephyrus S17. Цю модель оснащено оптико-механічною клавіатурою, що підіймається на 5 градусів під час відкриття кришки ноутбука для зручності в роботі та покращеного охолодження компонентів системи. Завдяки відкриттю вентиляційного отвору досягається посилення потоку повітря на 25%.

Ігровий ноутбук ASUS ROG Zephyrus S17 отримав дисплей діагоналлю 17,3 дюйми, який пропонується в двох варіантах:

4K UHD, панель IPS-класу, частота оновлення 120 Гц, час реакції 3 мс, відображення 100% кольорової гами DCI-P3, сертифікація Pantone Validated

QHD, панель DDS, частота оновлення 165 Гц, час реакції 3 мс, відображення 100% кольорової гами DCI-P3, сертифікація Pantone Validated

Конфігурація пропонує один з процесорів Intel 11-го покоління: Core i7-11800H або Core i9-11900H. Система також може містити до 48 ГБ оперативної пам’яті DDR4 3200 МГц, до 3 твердотільних накопичувачів ємністю 1 або 2 ТБ (M.2, NVMe, PCIe G4x4) з підтримкою масиву RAID 0, дискретну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 з 6 ГБ пам’яті GDDR6, GeForce RTX 3070 з 8 ГБ пам’яті GDDR6 або GeForce RTX 3080 з 16 ГБ пам’яті GDDR6.

Як повідомляє виробник, в ноутбуці ASUS ROG Zephyrus S17 використовується ефективна система охолодження. Рідкий метал, що використовується як термоінтерфейс, знижує температуру центрального процесора на 10 градусів у порівнянні зі звичайними термопастами. Система з шести теплових трубок відводить тепло від центрального та графічного процесорів, відеопам’яті та стабілізатора напруги. Тепло виводиться з корпусу через 4 радіатори. Вентилятори Arc Flow автоматично зменшують частоту обертання й починають працювати повністю безшумно, коли температура компонентів опускається нижче 50 градусів Цельсія.

Новий пристрій містить 6 динаміків із технологією Dolby Atmos. Користувачам також пропонується тривимірна система мікрофонів, яка пропонує кілька режимів звукозапису, оптимізованих для різних сценаріїв: кардіоїдний, усеспрямований, стерео. Ноутбук має зчитувач відбитків пальців, кард-рідер SD, комбінований звуковий роз’єм 3,5 мм, відеовихід HDMI 2.0b, та декілька портів USB, включаючи один Type-C з Thunderbolt 4 (підтримка DisplayPort 1.4 / PD 3.0). Акумулятор ємністю 90 Вт·год підтримує швидку зарядку та може відновити до 50% заряду всього за 30 хвилин. Підтримується заряджання через порт USB Type-C (до 100 Вт). Пристрій має розміри 39,49×26,43×1,99 см та вагу 2,6 кг.