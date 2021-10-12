В Україні починається продаж смартфону Nokia C30 та оновленого класичного телефону Nokia 6310

Компанія HMD Global повідомила про старт продажів в Україні нового смартфона Nokia C30 з найбільш ємним акумулятором з-поміж усіх смартфонів Nokia, а також вдосконаленої версії культової моделі Nokia 6310 з новими функціями та характеристиками.

Смартфон Nokia C30 – це доступна модель з великим екраном. Пристрій оснащено 6,82-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та каплеподібним вирізом для фронтальної камери. Апарат також містить 8-ядерний процесор Unisoc SC9863A (ядра Cortex-A55 з частотою до 1,6 ГГц), 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої флеш-пам’яті. Додатково можна встановити карту пам’яті ємністю до 256 ГБ. На задній панелі розташована основна 13-мегапіксельна камера, доповнена 2-мегапіксельним сенсором глибини сцени. Фронтальна камера виконана на базі 5-мегапіксельного сенсора.

Смартфон Nokia C30 отримав акумулятор ємністю 6000 мАг. Виробник заявляє, що цього достатньо для 3 діб автономної роботи. Пристрій підтримує зарядку потужністю 10 Вт через порт microUSB. В смартфоні є модулі бездротового зв’язку Bluetooth 4.2 та Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, модуль навігації GPS/AGPS, FM-радіо, 3,5-міліметровий звуковий роз’єм і сканер відбитків пальців на задній панелі. Розміри новинки складають 177,7х79,1х9,9 мм, а вага – 237 г. В якості операційної системи використовується версія Android 11 Go Edition. Виробник обіцяє випускати оновлення безпеки протягом 2 років.

Смартфон Nokia C30 можна придбати в Україні в зеленому та білому варіантах кольору корпусу. Рекомендована роздрібна ціна складає 3399 грн.

Нова модель Nokia 6310 має дизайн, що нагадує оригінальну версію, але має більший екран, великі кнопки та додаткові функції. У компанії вважають, що збільшення розмірів цих компонентів буде сприяти підвищенню зручності використання. Дисплей представляє собою вигнуту панель діагоналлю 2,8 дюйма з роздільною здатністю QVGA. Пристрій оснащений процесором Unisoc 6531F, оперативною пам’яттю обсягом 16 МБ та вбудованою пам’яттю ємністю 8 МБ. Додатково є можливість встановити карти пам’яті ємністю до 32 ГБ. Телефон отримав акумулятор ємністю 1150 мАг, якого повинно бути достатньо для «тижнів» використання. Також є порт microUSB для зарядки, роз’єм для навушників 3,5 мм, бездротове FM-радіо, модуль бездротового зв’язку Bluetooth 5.0 і ліхтарик. Телефон дозволяє підключатися до інтернету, але при цьому він обмежений лише підтримкою зв’язку 2G. Як програмна платформа використовується Series 30+. І окремо згадується наявність гри «Змійка». Пристрій має розміри 135,5х56х14,1 мм. Ціна Nokia 6310 складає 1699 грн. Користувачам доступні такі кольори: чорний, темно-зелений та жовтий.