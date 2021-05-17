В Україні стартували попередні замовлення Samsung Galaxy M12 з екраном 90 Гц, NFC та акумулятором 5000 мА·год — за промо-ціною 4 599 грн





До України дістався бюджетник Samsung Galaxy M12, який у березні дебютував у Індії — до 26 травня, коли стартують роздрібні продажі, новинку можна попередньо замовити онлайн в магазинах офіційних партнерів Samsung за промо-ціною 4 599 грн.

Українська версія Galaxy M12 помітно відрізняється від індійської: з’явився NFC, але місткість акумулятора порізали з — 6000 до 5000 мА·год. Звичайна рекомендована ціна на Galaxy M12 для українського ринку — 4 999 грн. Тобто знижка для перших покупців становить 500 грн. В Україні офіційно продаватиметься версія з 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ флешпам’яті. Вибрати можна з трьох кольорів — чорного, зеленого і блакитного.

Galaxy M12 пропонує 6,5-дюймовий ЖК-дисплей HD+ (720×1600 пікселів) з частотою оновлення зображення 90 Гц та V-подібним вирізом, фронтальну камеру на 8 Мп, основну квадрокамеру на 48 Мп, SoC Exynos 850 та Android 11 з інтерфейсом One UI 3.0.

Детальні технічні характеристики Galaxy M12

Офіційна реклама Galaxy M12 з демонстрацією ключових особливостей