В Україні стартували продажі гігабітного Wi-Fi роутера Mercusys MR30G за ціною 749 грн

Компанія Mercusys анонсувала продаж в Україні нового роутера Mercusys MR30G, який забезпечує швидкість з’єднання до 1200 Мбіт/c, підтримує технології Beamforming і MU-MIMO, а також відрізняється оригінальним дизайном.

Дизайнери нечасто експериментують з дизайном Wi-Fi роутерів, однак Mercusys MR30G став виключенням з правил — зовнішній вигляд цієї моделі нагадує злітаючий літак. Але головною рисою роутера стане висока швидкість – до 867 Мбіт/c на частоті 5 ГГц і до 300 Мбіт/с на частоті 2,4 ГГц. Технологія MU-MIMO дає можливість обмінюватись даними з кількома пристроями одночасно і значно збільшує пропускну здатність мережі.

В свою чергу технологія Beamforming допомагає виявити пристрої, які знаходяться далеко від маршрутизатора, і спрямовує в їх бік концентрований Wi-Fi сигнал. Ще одним фактором, який допоможе збільшити радіус Wi-Fi покриття, стануть чотири потужні зовнішні антени з коефіцієнтом підсилення 5 дБі.

Якщо потрібно забезпечити максимально високу швидкість мережі для ноутбука, ПК або ігрової консолі, такі пристрої можна підключити до роутера за допомогою Ethernet-кабелю та одного з двох вбудованих гігабітних LAN-портів. Mercusys MR30G легко налаштовується через веб-інтерфейс, який має всі необхідні налаштуванная, включно з батьківським контролем та гостьовою мережею.

Рекомендована роздрібна ціна роутера Mercusys MR30G в Україні становить 749 грн.

Джерело: Mercusys