В Україні стартували продажі ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED вартістю від 17,7 тис. грн

Компанія ASUS повідомила про початок продажу в Україні універсального 15,6-дюймового ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED та зазначила, що він є першим ноутбуком з OLED-екраном у цій ціновій категорії, доступним у нашій країні (раніше бренд запустив продаж ноутбуків ASUS Vivobook Pro 14X/16X з OLED-екранами за ціною від 48 тис. грн).

OLED-дисплеї ASUS забезпечують 100% охоплення колірного простору DCI-P3, час відгуку 0,2 мс, відтворення глибоких темних відтінків, підтверджене сертифікацією VESA DisplayHDR 500 True Black, та точність кольору, підтверджену сертифікацією PANTONE Validated. Дисплеї цих ноутбуків також мають сертифікацію TÜV Rheinland, що гарантує знижений рівень шкідливого для зору синього світла та мінімізацію мерехтіння екрана.

Крім того, ASUS VivoBook 15 OLED оснащений процесорами Intel Core 11-го покоління з технологією ASUS AIPT (ASUS Intelligent Performance Technology), яка забезпечує додатковий приріст продуктивності до 40%. Ноутбук обладнаний системою зберігання з підтримкою двох накопичувачів: високошвидкісного твердотільного накопичувача для швидкого запуску програм, а також жорсткого диска для зберігання великих обсягів інформації. Контролер Intel стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax) забезпечує високу швидкість з’єднання бездротовою мережею.

Ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED розрахований насамперед на молодих користувачів та відрізняється ефектним оформленням із дизайнерськими рішеннями, раніше доступними тільки в престижній серії VivoBook S. Нові ноутбуки можуть похвалися металевою кришкою в червонувато-золотистому (Hearty Gold), сріблястому (Transparent Silver) або чорному (Indie Black) відтінках. Тонка рамка дисплея NanoEdge дозволила вмістити великий екран у компактний корпус, що займає мінімум місця на столі та сумці. Маса VivoBook 15 OLED складає всього 1,8 кг.

Ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED вже доступний в Україні за ціною від 17,777 грн (конфігурація з процесором Intel Core i3-1115G4, ОЗП 8 ГБ та SSD 256 ГБ).

Технічні характеристики ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED (K513):