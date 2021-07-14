В Україні стартували продажі Wi-Fi камер відеоспостереження TP-Link Tapo за ціною від 1000 грн





Компанія TP-Link повідомила про початок продажу в Україні нової лінійки Wi-Fi камер відеоспостереження TP-Link Tapo. До неї увійшли три домашні камери: Tapo C310, Tapo C210 і Tapo C110.

Tapo C310

TP-Link Tapo C310 – це вулична Wi-Fi камера з корпусом, який відповідає вимогам стандарту IP66 і забезпечує захист внутрішніх компонентів від примх погоди. Ця модель оснащена сенсором с розподільчою здатністю 3 Мп. Вона може бути підключена за допомогою Ethernet-кабелю або з використанням бездротової мережі Wi-Fi і дозволяє отримати деталізоване зображення навіть у темряві на відстані до 30 метрів. Відео можна зберігати на карті пам’яті MicroSD з максимальною ємністю 128 ГБ.

Для управління камерою потрібно завантажити фірмовий додаток Tapo, і якщо Tapo C310 зафіксує рух в зоні спостереження, користувач миттєво отримає повідомлення в додатку. Серед інших особливостей цієї новинки повідомляється про двосторонній аудіозв’язок для спілкування з гостями або кур’єрами служб доставки (для цього передбачені вбудований динамік і мікрофон) та наявність аудіо- та світлової сигналізації, яка допоможе позбутись непроханих гостей. Рекомендована роздрібна ціна TP-Link Tapo C310 складає 1499 грн.

Tapo C210

Цей пристрій призначений для використання в приміщеннях і може встановлюватись на стіні або кріпитися на стелю (монтажні гвинти і пластини входять в комплект поставки). Об’єктив камери може повертатися на 360 градусів по горизонталі і на 114 градусів по вертикалі. Запис відео відбувається на сенсор з з роздільною здатністю 3 Мп. Як заявляє виробник, камера забезпечує деталізоване зображення в повній темряві на відстані до 9 метрів. Відзнятий матеріал можна зберігати на карті пам’яті MicroSD з максимальною ємністю 256 ГБ.

Решта функції Tapo C210 майже такі самі, як у старшої моделі – двосторонній аудіозв’язок для спілкування з близькими або домашніми тваринами, звукова і світлова сигнализація, миттєві повідомлення під час виявлення руху і управління через додаток Tapo, в якому можна об’єднати до 32 камер. Рекомендована роздрібна ціна TP-Link Tapo C210 складає 1199 грн.

Tapo C110

Технічні характеристики молодшої моделі майже повністю повторюють специфікації Tapo C210. В той же час вона випускається в іншому дизайні, призначена для установки на горизонтальній поверхні або на стіні і оснащена нерухомим об’єктивом. Рекомендована роздрібна ціна TP-Link Tapo C110 складає 999 грн.