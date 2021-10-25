В Україні стартують продажі оновленого кросоверу Renault Koleos вартістю від 648,9 тис. грн

З 1 листопада 2021 року в офіційній дилерській мережі Renault розпочинаються продажі оновленої моделі Renault Koleos вартістю від 648 900 грн (з урахуванням програми Renault Бонус). Автомобіль Renault Koleos збирається у м. Пусан (Південна Корея).

Він оснащений 2,5 л бензиновим двигуном на 171 к.с., що забезпечує крутний момент 233 Нм при 6000 об/хв. Адаптивна трансмісія CVT X-Tronic (варіатор) схожа на класичний автомат, бо імітує ступінчасті перемикання, але перехід з однієї передачі на іншу здійснюється непомітно (водію доступні 7 «віртуальних» передач). Покращена автоматична трансмісія, інтелектуальна система повного приводу та незалежна підвіска дозволяє власнику не перейматися якістю дорожнього покриття. Завдяки режимам AUTO або 4WD LOCK кожен водій може приборкати бездоріжжя, а пальне можна зекономити, переключившись на режим 2WD.

Оновлений Renault Koleos має нову фірмову підсвітку передніх та задніх ліхтарів із використанням 100% світлодіодної технології. Світлодіодні передні ліхтарі забезпечують на 25% кращі показники освітленості, ніж галогенні технології, одночасно знижуючи споживання енергії на 10%. В світлодіодні задні 3D ліхтарі вбудовані динамічні покажчики повороту. Разом із повним приводом система контролю руху при спуску тепер доступна на оновленому Koleos. Ця система працює від 5 до 30 км/год і обмежує швидкість спуску автомобіля без використання педалі гальма.

Також модель отримала наступні особливості: мультимедійну систему R Link2 з сенсорним екраном у 7»/ 8.7»; підтримку технологій реплікації смартфона; можливості кастомізації бортового комп’ютера (зміна стилю зображення і кольору); преміальну аудіосистему BOSE; електропривід відкриття-закриття дверей багажника; контурну підсвітку салону (5 варіантів кольору); системи допомоги водію (контроль рядності, контроль «сліпих зон», автоматичне перемикання світла дальній ближній, автоматична допомога під час паркування).

Оновлений Koleos має новий шкіряний салон з оббивкою Riviera Camel, що доступна з рівня комплектації Intense, також пропонується зі вставками з коричневого дерева на дверних панелях та на приладовій панелі для справжнього відчуття вишуканості в салоні. Пропонується також високоякісна оббивка сидінь зі шкіри Nappa в двох кольорах разом із стильними підголівниками підвищеного комфорту. Комфорт в салоні забезпечується завдяки: широким кутам відкривання дверей; вентильованим переднім шкіряним сидінням; регулювання довжини подушки передніх сидінь; регулювання кута нахилу спинки задніх сидінь; обігріву задніх бокових сидінь, лобового скла та керма; системі Easy Break (задній ряд сидінь складається одним рухом майже в рівну підлогу); відмінним кутам проходження перешкод.

Renault Koleos у версії бензин 2,5 (171 к.с.) 4х2 CVT (варіатор) коштує 708 900 грн (648 900 грн з Renault Бонус) у комплектації Zen. У той же час версію бензин 2,5 (171 к.с.) 4х4 CVT (варіатор) оцінили у 769 700 грн (709 700 грн з Renault Бонус) за комплектацію Zen та у 845 200 грн (785 200 грн з Renault Бонус) за комплектацію Intense.

P.S. Пряме посилання на брошуру та прайс на Renault Koleos.

Джерело: Renault Україна