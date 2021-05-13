В Україні відкрили Кіберцентр UA30, який захищатиме державу та громадян від кібератак. Раніше міністр цифрової трансформації стверджував, що роль кібербезпеки «трішки перебільшена»





Відкриття оновленого Кіберцентру UA30 напередодні на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни» анонсував президент України Володимир Зеленський, а 13 травня відбувся урочистий захід з цього приводу — за участю президента, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя.

Реформа кіберзахисту в Україні

Влітку 2020 року Мінцифра розпочала активну фазу реформи кібербезпеки, яка передбачає, поміж іншого, розвиток ефективного і сучасного національного кіберцентру, а також заміну сертифіката безпеки КСЗІ Держспецзв’язку та інших застарілих стандартів безпеки 90-х. На їх місці мають з’явитися сучасні рішення, які забезпечать належний захист державної IT-інфраструктури та реєстрів.

Наприкінці минулого року Мінцифра та Держспецзв’язку взялись за впровадження системи моніторингу кіберінцидентів, яка фактично стала першим кроком в рамках реформи кібербезпеки. А в лютому 2021 року Кабмін схвалив створення національного центру резервування державних інформаційних ресурсів.

Оновлений кіберцентр UA30 — «флагман реформи кіберзахисту»

Кіберцентр UA30 входить до структури Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Це новітній державний центр реагування на кіберінциденти, здобуття навичок та знань у сфері кіберзахисту. Його частиною є оновлений тренінговий майданчик з унікальною технологією відпрацювання реальних сценаріїв кібератак у навчальному середовищі. У світі налічується всього близько 20 таких платформ, шість з яких у США.

Серед пріоритетів — захист критичної інформаційної інфраструктури від кібератак. Сюди входять державні реєстри, цифрові послуги, державні інформаційні ресурси та інформаційні системи критичних підприємств.

Також кіберцентр UA30 стане адміністратором згаданого вище безпеки Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, куди до 2024 року мають бути перенесені 80% реєстрів. Також в ньому розміститься урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA. Це єдина команда з України, що має акредитацію у FIRST та може оперативно взаємодіяти з командами реагування з 97 країн світу.

У Мінцифрі підкреслили, що питання кібербезпеки й зокрема захисту персональних даних громадян — один з головних пріоритетів. Водночас у відомстві відзначили, що кіберцентр надаватиме послуги кіберзахисту, виявлення та реагування на кіберзагрози як для державних організацій, так і для пересічних громадян.

“Наша команда щодня працює над захистом персональних даних українців. До 2024 року ми створимо систему максимального захисту державних реєстрів. Сьогодні ми презентуємо один із важливих проєктів кіберреформи — Кіберцентр UA30. Стратегія кіберреформи — UA30 — інструмент, який дозволить Україні стати однією з найсильніших країн у галузі кіберзахисту, щоб кожен громадянин почувався безпечно в цифровій державі», Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України

Відкриттю Кіберцентр UA30 передувала публікація низки матеріалів на тему того, наскільки важливу роль в сучасних реаліях відіграє кібербезпека. Власне, за день до відкриття Кіберцентр UA30 на МС Today вийшла колонка Михайла Федорова про кібербезпеку в Україні й тренди, від яких сьогодні залежить стабільність усього світу.

“Кібербезпека сьогодні стає глобальним трендом. Минулого року було здійснено 62 мільярди кібератак у всьому світі. Тільки в Україні за січень 2021 року зареєстрували 14 мільйонів інцидентів. Ефективне протистояння загрозам — пріоритет урядів багатьох країн». Один з тезисів міністра цифрової трансформації України

Нові заяви й позиція виглядають особливо іронічно, якщо згадати як наприкінці 2019 року той же Михайло Федоров, який на той час вже обіймав посаду міністра цифрової трансформації України, стверджував, що роль кібербезпеки «трішки перебільшена».

Залишається згадати, що в липні 2020 року США погодили для України міжнародну технічну допомогу на розвиток кібербезпеки у розмірі 38 мільйонів доларів, а бенефіціаром проєкту стала Мінцифра. А наприкінці 202 року ЄС погодило виділення Мінцифрі 25 млн євро на розвиток «Дії» та прискорення цифровий трансформації держави. Це додатково до 1,8 млн грн, які передбачені на цифровізацію України у бюджеті на 2021 рік.