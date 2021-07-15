В Україні запускається SwatchPAY! — безконтактні оплати годинниками Swatch доступні для держателів карток Mastercard





Швейцарський бренд годинників Swatch спільно з Mastercard запускають в Україні новий сервіс безконтактних оплат — SwatchPAY!. Він дозволяє оплачувати покупки за допомогою відповідного годинника Swatch з модулем NFC, до якого прив’язана банківська карта, всюди, де є безконтактний термінал: в магазинах, кафе, громадському транспорті тощо. Платежі будуть оброблятися через MasterCard.

Безконтактна оплата за допомогою SwatchPAY! вже доступна держателям карток Mastercard від Банку Восток, Ощадбанку та ПриватБанку. Для оплати користувачу достатньо лише піднести годинник до безконтактного термінала.

Налаштування оплати SwatchPAY!

Звантажити та встановити мобільний застосунок SwatchPAY! на смартфон (iOS та Android).

Внести до застосунку дані платіжної картки: просканувати її за допомогою смартфону або ввести вручну.

Активація годинника за допомогою SwatchPAY! Box в офіційному магазині Swatch або ж самостійно за допомогою смартфону з NFC на базі Android.

Сьогодні в Україні представлено 13 моделей годинників, які підтримують сервіс безконтактних оплат SwatchPAY!. З переліком моделей можна ознайомитися на офіційному сайті Swatch.

Сервіс SwatchPAY! працює на базі глобальної цифрової платформи токенізації Mastercard — номер картки замінюється унікальною 16-значною комбінацією цифр чи, інакше кажучи, токеном. Токен замінює фактичні дані банківської картки під час оплати, забезпечуючи максимальний рівень захисту платіжної транзакції.

В Україні SwatchPAY! стане альтернативою Apple Pay, Garmin Pay та Google Pay, які запустилися раніше. Останній поки не дозволяє розплачуватися за допомогою розумного годинника, але підтримка, як очікується, з’явиться після релізу прийдешнього великого оновлення Google Wear OS 3.0.