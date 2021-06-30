В Україні запустили чат-бот в Telegram, який допомагає онкопацієнтам з раком молочної залози отримати безоплатне лікування





Пацієнтські організації запустили чат-бот «Лікуйся», який зорієнтує в безоплатних медичних послугах онкопацієнтів з діагнозом «Рак молочної залози». Проєкт створено з метою забезпечення онкопацієнтам доступу до всієї необхідної інформації щодо лікування в межах Програми медичних гарантій, повідомляють у МОЗ.

Чат-бот «Лікуйся», який доступний у месенджері Telegram, дозволяє кожному, хто зіткнувся з діагнозом «Рак молочної залози», зорієнтуватися, в якому медичному закладі, які медичні послуги та в якому обсязі можна отримати безоплатно. Користувач обирає послугу, після чого отримує покрокову інструкцію з необхідною інформацією.

Як розповів директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я НСЗУ Дмитро Черниш, у Програмі медичних гарантій на 2021 передбачена рання діагностика раку та лікування онкозахворювань — хімієтерапевтичне та радіологічне. Також впроваджений новий пакет лікування та супроводу пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. Самі ці послуги гарантуються державою як повністю безоплатні.

«Багато пацієнтів не знають, які саме послуги в онкоцентрах є безоплатними, і через це існують стереотипи, що лікування онкології дуже дороге. Тому велика частина відмовляється від нього. Цей чат-бот допоможе людям розібратися, які послуги вони можуть отримати безкоштовно, і допоможе їм почати лікування. Чат-бот максимально легкий у використанні і доступний для усіх смартфонів та комп’ютерів. Звертаюся до пацієнтів та їх рідних, заходьте та перевіряйте необхідну інформацію!» Вікторія Романюк співзасновниця ГО «Афіна. Жінки проти раку»

Реалізували проєкти ГО «Ліки Контроль» та ГО «Афіна. Жінки проти раку» за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та інформаційної підтримки Міністерства охорони здоров’я України.