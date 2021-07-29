В Україні з’явились дизайнерські телевізори Samsung The Frame 2021 року — від 47 999 грн за 43″ до 99 999 грн за 75″





Український офіс Samsung повідомив про початок офіційних продажів на українському ринку нових моделей дизайнерських телевізорів The Frame лінійки 2021 року, яку було анонсовано на початку року.

Дизайнерська лінійка The Frame прописалася в модельному ряду виробника ще 2017 року і з того часу змінила кілька поколінь. Востаннє серія отримала оновлення на початку цього року. Серія The Frame вирізняється з поміж інших в першу чергу оригінальним дизайном з тонким корпусом та вузькими рамками, який дозволяє цим моделям гармоніювати з будь-яким інтер’єром шляхом маскування під картину.

В The Frame 2021 року використовується дисплеї з роздільною здатністю 4К (3840×2160 пікселів) на основі матриці QLED. У лінійці пропонуються моделі діагоналлю 43, 50, 55, 65 та 75 дюймів. За характеристиками та можливостями The Frame 2021 трішки поступаються флагманським моделям Neo QLED з підсвічуванням Mini-LED 2021 року, але пряме порівняння буде ненайкращим, оскільки це продукти зовсім різних класів.

Лінійка The Frame 2021 року успадкувала дизайн і всі переваги минулого покоління, водночас отримавши декілька суттєвих покращень. Нові моделі на 46% тонші за своїх попередників — товщина з рамкою тепер становить всього 24,9 мм, що відповідає глибині традиційної картинної рамки. Нові змінні рамки доступні в п’яти кольорах і двох стилях — Modern і Beveled. Настінне кріплення Slim Fit, підставка з регульованою висотою та тринога дозволять встановити ТВ у спосіб, який дозволить йому якомога гармонійніше пасуватиме до інтер’єру.

Однією з головних особливостей дизайнерських телевізорів Samsung The Frame є режим «‎Мистецтво» (Art Mode) для маскування під картину — в ньому на екрані виводяться зображення полотен відомих художників. Додаток наразі містить понад 1400 творів мистецтва із відомих на весь світ музеїв і галерей. Протягом останнього року колекція Art Store збагатилася картинами Національного художнього музею України та відомої української художниці Євгенії Гапчинської. 6 ГБ вбудованої пам’яті дають змогу зберігати в особистій бібліотеці до 1200 зображень, щоб без проблем налаштовувати фон на телевізорі — наприклад, відповідно до настрою.

Телевізори The Frame 2021 року вже доступні для покупки — у всіх магазинах офіційних партнерів Samsung, а також брендових магазинах Samsung Experience Store.

Ціни на дизайнерські телевізори Samsung The Frame 2021 в Україні

43″ (QE43LS03AAUXUA) — 32 999 гривень

50″ (QE50LS03AAUXUA) — 38 999 гривень

55″ (QE55LS03AAUXUA) — 44 999 гривень

65″ (QE65LS03AAUXUA) — 64 999 гривень

75″ (QE75LS03AAUXUA) — 99 999 гривень

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