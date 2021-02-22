В Україні з’явиться інтерактивна мапа небезпечних об’єктів у прибережно-захисних смугах





Про майбутній запуск інтерактивної мапи, де будуть показуватися локації об’єктів підвищеної небезпеки — сміттєзвалищ, полів фільтрації, складів відходів виробництва тощо — повідомила Держекоінспекція. Проєкт ставить за мету пильний контроль громадськості за усуненням небезпечних об’єктів органами місцевого самоврядування.

«Створення такої інформаційної системи є вкрай важливим, оскільки з настанням паводків сміття та токсичні речовини із небезпечних об’єктів можуть потрапити у річки, які є джерелом питної води для мільйонів українців. Крім того, забруднені та засмічені річки є великою загрозою для сусідніх держав. Торік подібна ситуація склалась у Закарпатській області. Сильні опади призвели до катастрофічних повеней, наслідком яких стала «міграція» українського сміття по притоках транскордонної річки Тиса до Республіки Угорщина» Андрій Мальований, Голова Державної екологічної інспекції України.

В Держекоінспекції наголосили на необхідності проведення інвентаризації ділянок водних об’єктів та їх заплав, щоб виявити влаштовані на їх територіях об’єкти підвищеної небезпеки та нанести дані на інтерактивну мапу. Коли запрацює мапа, не уточнюється.

На минулому тижні в чат-боті SaveEcoBot з’явилась нова послуга для скарг на забруднення повітря, води або ґрунту, несанкціоноване сміттєзвалище та шумове забруднення.