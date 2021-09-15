У 2022 році в українських McDonald’s з’являться бургери з рослинним м’ясом McPlant





Українське представництво McDonald’s планує розпочати тестові продажі бургера McPlant із котлетою з рослинного м’яса вже у наступному році. Про це повідомила голова відділу комунікацій McDonald’s в Україні Олеся Муджирі сайту UBR.ua.

McDonald’s і рослинне м’ясо

У 2019 році мережа фастфудів McDonald’s кілька місяців в рамках експерименту продавала бургери P.L.Т. з веганською котлетою від Beyond Meat в Канаді за ціною 6,49 канадських доларів (140 грн). У 2020 році компанія вирішила додати в меню страви на рослинній основі McPlant. Саме Beyond Meat, найбільший виробник замінників м’яса на рослинній основі (у 2020 році компанія вийшла на український ринок), допомогла розробити рослинну котлету для вегетаріанського меню McPlant. Спочатку бургери McPlant з’явились у Данії та Швеції, згодом — в Австрії, Великій Британії та Ірландії. В Австрії в перші десять днів діяла акційна ціна 2 євро (63 гривні), тоді як у Великій Британії бургери продавали по 3,5 фунта (130 гривень). Рецептура відрізняється по регіонах: так, у британських ресторанах бургер McPlant повністю веганський, а рослинну котлету смажать окремо від м’яса. В Австрії бургер орієнтований більше на флексетаріанців (людей, які обмежують споживання тваринних продуктів, але не відмовляються від них повністю), тож у складі є сир і майонез із молоком у складі, а котлету смажать на грилі разом із м’ясними бургерами. Тепер бургер McPlant прямують в Україну.

Бургери з рослинним м’ясом McPlant — коли чекати в українських McDonald’s

Тестові продажі бургерів McPlant почнуться в Україні не з самого початку 2022 року, і проходитимуть у декілька хвиль. Рослинний бургер продаватимуть в окремих ресторанах різних регіонів, а постачальником стане вже відома Beyond Meat.

«Наступного року ми маємо намір тестувати бургер McPlant зі штучного м’яса. Якщо тест пройде добре, тоді, вірогідно, цей бургер буде запущено в Україні» Олеся Муджирі, голова відділу комунікацій McDonald’s в Україні

В українському представництві McDonald’s зазначили, що наразі фахівці намагаються змінити рецептуру McPlant, щоб здешевити бургер до конкурентної ціни. В Україні надто мала кількість споживачів рослинного м’яса, а попит на веганські страви зростає «дуже маленькими частками відсотка», тому якби McDonald’s увів у меню бургер McPlant зараз, то ціна була б занадто високою, зазнають у McDonald’s.