В українській Вікіпедії відбувся марафон WikiGap 2020, присвячений гендерній рівності в інтернеті





Протягом березня в українській Вікіпедії відбувся марафон WikiGap — кампанія, яка має на меті розповісти світові про видатних жінок та зменшити гендерну нерівність у Вікіпедії.

Кампанія включала онлайн-марафон, у рамках якого користувачі й користувачки Вікіпедії протягом березня створювали статті про видатних жінок. Крім того, під час WikiGap було організовано зустрічі у Києві та Маріуполі, а також загальнонаціональний онлайн-вебінар. За результатами WikiGap лише за місяць в українській Вікіпедії було створено або суттєво поліпшено 1850 статей про видатних жінок і на суміжні теми.

Статистика показує, що на жінок припадає лише приблизно одна восьма усіх наявних біографічних статей в українській Вікіпедії. Метою проєкту WikiGap є боротьба із гендерним дисбалансом у Вікіпедії, а також підвищення видимості жінок і їхнього внеску в різні сфери життя.

У рамках WikiGap до творення української Вікіпедії — найбільшої енциклопедії українською мовою — долучилося кілька сотень людей.

«Близько 245 учасників та учасниць WikiGap створили принаймні одну статтю в українській Вікіпедії. У зустрічах WikiGap взяли участь 150 людей. Приємно, що понад 100 людей скористалися можливістю долучитися до онлайн-вебінару, який ми провели 31 березня», — розповіла Єлизавета Чеховська, менеджерка з комунікацій ГО «Вікімедіа Україна».

Важливим фокусом кампанії була не лише кількість створених статей, але й їхня якість. Кілька статей, опрацьованих під час WikiGap, отримали статус «доброї», яким відзначають найбільш якісні статті української Вікіпедії. Наприклад, такими стали статті про українську громадську діячку і меценатку XVII століття Галшку Гулевичівну та американську рок-співачку Дженіс Джоплін. Також у межах WikiGap була створена стаття про американську співачку й активістку за права афроамериканців Одетту, яка стала мільйонною статтею в українській Вікіпедії.

WikiGap в українській Вікіпедії є частиною міжнародної кампанії WikiGap, яка була ініційована у 2018 році Міністерством закордонних справ Швеції та некомерційною організацією «Вікімедіа Швеція». Українська Вікіпедія традиційно долучається до WikiGap з початку заснування проєкту.

Цьогоріч кампанію «WikiGap 2020» в Україні організовували Посольство Швеції в Україні, ГО «Вікімедіа Україна», Національний Демократичний Інститут (НДІ) та Фонд ООН у галузі народонаселення (за підтримки Grammarly Kyiv та Beetroot Academy).

Джерело: Вікімедіа Україна