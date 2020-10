В Украине стала доступна единая подписка ‌Apple One, но с оплатой в долларах (индивидуальная стоит $9,99 в месяц)

30 сентября Apple, как и обещала, запустила сервис ‌Apple One‌, в рамках которого компания предлагает единую подписку на все свои сервисы. Сервис уже доступен во многих странах, в том числе и в Украине.

Apple One заметно более выгодная, чем покупка подписок на различные сервисы Apple по отдельности. Единственное, что расстраивает (и раздражает) — это отсутствие региональных цен. Компания Apple продолжает упорно игнорировать украинский рынок, выставляя цены на свои сервисы в долларах США, из-за чего стоимость подписки Apple One в Украине дороже, чем в той же России. С другой стороны, даже с ценами в долларах Apple One — гораздо выгоднее, чем отдельные сервисы.

В Украине Apple One предлагается в двух версиях:

Индивидуальная подписка Apple One — $9,99 в месяц. Она включает Apple Music для прослушивания музыки, Apple TV+ для просмотра фильмов и сериалов, Apple Arcade для игр и iCloud для синхронизации и хранения файлов в облаке (50 ГБ дискового пространства).

Семейная подписка Apple One на шесть человек — $13,95 в месяц. Она включает все то же самое, что индивидуальная, но дает в четыре раза больше места в iCloud (200 ГБ).

В обозримом будущем появится еще одна версия подписки Apple One — Premier за $29,95 в месяц, она обеспечит доступ ко всем сервисам Apple, включая новейшие News+ и Fitness+, а также два терабайта в iCloud. В Украине она предлагаться не будет, так как запуск сервисов Apple News+ и Fitness+ у нас пока не планируется.