



Паралімпійські ігри Токіо 2020 запам’ятаються українцям, поміж іншого, вельми курйозною ситуацію з Малайзією — невдоволені дискваліфікацією їхнього спортсмена з легкої атлетики в штовханні ядра малазійці масово атакували офіційні сторінки різних українських відомств у соцмережах з надзвичайно великою кількістю образ.

На інцидент звернув увагу Національний паралімпійський комітет України, який звернувся до міжнародного паралімпійського комітету (IPC) з проханням кваліфікувати його як ознаку неспортивної поведінки країни-учасниці Паралімпіади-2020. Як розповіли в комітеті, згідно з пунктом 5.5 правил з легкої атлетики, якщо спортсмен запізнюється до першого колруму у встановлений час, його не мають допустити до змагань; або спортсмен допускається під протестом, а після проведення розслідування технічний делегат приймає рішення про дискваліфікацію спортсмена з його результатом або цей результат фіксується як офіційний.

Україна разом із Грецією подала протест одразу на 3-х спортсменів з команд Малайзії, Еквадору та Австралії, які не потрапили вчасно до першого колруму, ще перед змаганнями, до початку штовхання ядра. Всіх спортсменів було попереджено про подачу протесту відповідно до регламенту змагань. Після закінчення виду програми технічний делегат оприлюднив офіційні результати змагань, де результати опротестованих спортсменів були анульовані, а легкоатлета із Малайзії Мухаммада Зіяда Золкефлі, який штовхнув ядро найдалі на 17,94 метра, разом зі спортсменами з Еквадору й Австралії, які виступали під протестом, дискваліфікували. Відтак «золото» перейшло до українського легкоатлета Максима Коваля, який жбурнув ядро на 17,34 метра, Олександр Яровий с результатом 17,3 метра отримав «срібло», а «бронза» дісталась грецькому легкоатлету Евстратіосу Ніколаїдісу.

Голова МОЗ Малайзії, коментуючи рішення про дискваліфікацію їхнього спортсмена, назвав його «ганебним».

«Україна все вчинила згідно правил з легкої атлетики. Нам образливо отримувати шквал негативу від Малайзії за дії, які ми не вчиняли» із заяви Національного паралімпійського комітету України

Українські користувачі Twitter, ясна річ, також не пройшли повз дуже загадкових дописів малазійців (яскравий приклад винесено в заголовок), які, вочевидь, користувались «гуглтранслейтом» для перекладу з малайської на українську. Що іронічно, обурені малазійці самі того не плануючи вивели Україну в тренди твіттеру.