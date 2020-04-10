«Ваттомонстр» Samsung Galaxy M21 добрался до Украины, цена — 6 299  грн

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Samsung Electronics объявила о скором начале продаж в Украине нового бюджетного смартфона Galaxy M21, вышедшего на рынке Индии в прошлом месяце.

В Украине смартфон Samsung Galaxy M21 начнет продаваться с 22 апреля. Рекомендованная стоимость новинки — 6 299 грн, что ощутимо дороже индийской цены $175. На выбор есть три цвета корпуса: черный, зеленый и синий.

Напомним, Galaxy M21 — это средняя модель в новой линейки Galaxy M 2020 года. Старшая модель серии Galaxy M31 продается в Украине уже месяц, причем изначально она предлагалась по цене 6 999 грн (сейчас 7 499 грн), а младшая Galaxy M11, дебютировавшая на прошлой неделе в Индии, пока к нам не доехала.

Главной изюминкой Galaxy M21 является емкая батарея (6000 мА·ч) — Samsung продвигает эту модель под маркетинговым прозвищем «ваттомонстр». В целом же Galaxy M21 — это практически просто переименованный прошлогодний Galaxy M30s. Смартфон оснащается экраном Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма разрешением Full HD+ (2340×1080 пикселей), фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с сенсорами разрешением 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а SoC Exynos 9611. Ознакомиться со всеми характеристиками новинки вы можете в нашем детальном анонсе.

Источник: Samsung