Верховна Рада ухвалила законопроєкт про режим «‎без паперів»





Верховна Рада сьогодні також ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 5495, який має на меті прискорення процесу цифровізації України. Зокрема, він стосується запровадження так званого безпаперового режиму — коли державні органи не матимуть права вимагати паперові документи, якщо інформація вже є у реєстрах.

За відповідний законопроєкт проголосували 238 народних депутатів.

Вперше про перехід до режиму «‎без паперів» у Мінцифрі заговорили на початку року і відтоді було декілька анонсів. Спочатку планувалось, що перехід почнеться з 1 вересня 2021 року, та на травневій презентації Diia Summit 2.0, де Мінцифра запустила 13 нових послуг в Дії, оголосили нову дату — 24 серпня. 17 червня Рада законопроєкт про режим «‎без паперів» пройшов перше читання, а сьогодні його ухвалили у другому читанні та в цілому.

Після ухвалення законопроєкту у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що «‎населення та бізнес зможуть швидко отримувати публічні послуги онлайн». Для надання послуг використовуватимуть електронну ідентифікацію фізичної особи, а держоргани не зможуть вимагати від людини інформацію, яка вже є про неї в реєстрах. Наприклад, РАЦС не може вимагати у свідоцтво про шлюб, тому що ці дані наявні в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Також Мінцифра працює над автоматизацією послуг, щоб виключити людський фактор із процесу ухвалення рішень. Це, за словами відомства, дозволить зробити державні сервіси прозорішими та виключити корупцію. В Мінцифрі також планують поступово збільшувати кількість комплексних послуг — таких як, наприклад, сервіс єМалятко, який об’єднує всі необхідні послуги для реєстрації дитини.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коментуючи ухвалення законопроєкту, заявив, що якщо раніше команда Мінцифри оцифровувала до 15 послуг за пів року, то тепер їх кількість збільшиться до декількох десятків. Однією з головних цілей Міністерства цифрової трансформації до 2024 року є переведення в онлайн 100% послуг, які надає держава.