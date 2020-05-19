Верховная Рада приняла законопроект №2788-Д, который превращает Укрпочту в «почтовый банк» за счет разрешения на оказание банковских услуг всему населению Украины





Сегодня, 19 мая 2020 года, Верховная Рада Украины 232 голосами приняла в первом чтении законопроект №2788-Д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи». Он предусматривает привлечение национального почтового оператора «Укрпочта» к оказанию банковских услуг всему населению и в том числе 15 миллионам граждан, проживающих в сельской местности и не имеющих доступа к банковским отделениям.

«Сегодня банкоматы есть только в 30% населенных пунктов Украины, банковские отделения — вообще только в 6%. По уровню доступности финансовых услуг для людей мы где-то рядом с Угандой, Габоном и Эквадором. Законопроектом 2788-Д, который сегодня поддержали депутаты в первом чтении, вводится система почтовых счетов, которые фактически приравниваются к банковским. Это позволит Укрпочте обеспечивать доступными финансовыми услугами всех украинцев, потому что даже в самых маленьких городах и селах, в отличие от банков, присутствуют почтовые отделения. А для самой компании такие изменения значительно расширят возможности деятельности и развития», — прокомментировал принятие законопроекта глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, особенно актуальными такие услуги Укрпочты станут для 15 млн украинцев, проживающих в сельской местности — они смогут получать пенсии, другие социальные выплаты, денежные пособия или осуществлять перевод средств.

Владислав Криклий добавил, что, несмотря на карантин и кризис, Укрпочта продолжает демонстрировать стабильный рост, работая в обычном режиме с соблюдением всех требований безопасности. Так, в первом квартале этого года компания на 12,3% увеличила свой чистый доход по сравнению с прошлогодними показателями. Укрпочта продолжает увеличивать доходы по таким основным направлениям как доставка посылок, финансовые услуги, а также торговля.

Авторы законопроекта №2788-Д отметили, что его основная цель — повышение уровня доступности финансовых услуг, обеспечение права граждан и субъектов хозяйствования на их получение на всей территории Украины, привлечение средств в экономику страны, создание условий к развитию безналичных расчетов, оптимизация деятельности Укрпочты. Ключевые задачи нового закона: совершенствование порядка выплаты пенсий, социальных выплат, других видов денежной помощи через отделения почтовой связи, с использованием банковских (почтовых) счетов; совершенствование порядка предоставления услуг почтовой связи по переводу средств; обеспечение доступа населения к финансовым услугам на всей территории Украины; поддержка бизнеса в отдаленных населенных пунктах из-за увеличения уровня доступности финансовых услуг; создание условий для повышения уровня безналичных расчетов.

Отметим, что против данного закона активно выступал Национальный банк Украины, который опасался увеличения государственной части в банковском секторе, неконкурентных условий и усиления конкуренции с Ощадбанком, а также указывал на недостаток опыта Укрпочты в финансовой сфере.

Напомним, что недавно Укрпочта совместно с Rozetka объявила, что до конца текущего года откроет 130 партнерских отделений для бесплатной доставки товаров, заказанных в этом интернет-магазине.

Источник: Министерство инфраструктуры