Viber запустив нову функцію закріплення бізнес-чатів з важливою інформацією





Розробники додатку для обміну повідомленнями Viber впровадили нову функцію, яка допоможе поліпшити комунікацію між користувачами й бізнесом онлайн. Так в месенджері тепер є опція «Закріпити бізнес-чат», за допомогою якої у верхній частині екрану чатів є можливість «закріпити» не тільки особисте листування з друзями та знайомими, але і повідомлення від брендів.

Таким чином важлива інформація від компаній, наприклад, діалог з номером накладної для отримання посилки, статусом замовлення в інтернет-магазині або квитанцією про проведення оплати, завжди буде знаходитись під рукою.

Для того, щоб закріпити бізнес-чат, необхідно:

Вибрати діалог, який ви хочете помістити на верхню частину екрану;

Довгим натисканням на чат викликати діалогове вікно. У разі, якщо ви користуєтесь операційною системою iOS, необхідно просто змахнути чат вліво;

Вибрати опцію «Закріпити вгорі».

Зазначимо, що у порівнянні з 2019 роком, у 2020 кількість компаній, які стали взаємодіяти зі споживачами за допомогою бізнес-повідомлень Viber, глобально збільшилася на 58%. В Україні найбільший попит мали транзакційні повідомлення — плюс 35%. Раніше Viber також запустив функцію відправлення файлів між брендами й споживачами (Viber File Sharing), яка доступна в бізнес-повідомленнях платформи (сервіс підтримує відправлення різних типів документів розміром до 25 MB).

Джерело: Viber