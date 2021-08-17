Відбувся гранд-фінал української кіберспортивної ліги ESportsBattle FL 2020-2021 з призовим фондом 300 тис. грн





14-15 серпня пройшов GRAND FINAL української кіберфутбольної ліги ESportsBattle | FOOTBALL LEAGUE 2020-2021. 8 найкращих спортсменів-професіоналів PRO Division змагалися за грошові призи та місце в Українській збірній з кіберфутболу, а кіберфутболісти-аматори — за грошові винагороди та нарахування ESportsBattle Points в PRO Division 2021‑2022 (для трійки переможців AMATEUR Division). Загальний призовий фонд ліги склав 300 тис. грн.

ESportsBattle | FOOTBALL LEAGUE — це кіберфутбольна ліга, котра складається з 4 сезонних кваліфікацій та Grand Final, що проходять протягом року.

Імена переможців AMATEUR Division:

Cтаніслав ffofficial Горват, Дмитро Kray_me Крайнік, Олександр alex_slipchuk Сліпчук.

Аматори змагалися за призовий фонд у 55 тис. грн та отримали 30 тис. грн, 15 тис. грн та 10 тис. грн, відповідно.

Переможцем PRO Division став Андрій STEPOVER Шакалов, він отримав винагороду у розмірі 45 тис. грн та місце в національній збірній з кіберфутболу. Друге місце посів Даниїл xSHILITO Шелаєв та отримав 25 тис. грн. Третє місце виборов Євген Yozhyk5 Мостовик, кіберспортсмен також отримав приз — 15 тис. грн. Також для переможців дивізіону PRO та AMATEUR були передбачені додаткові призи — монітор Samsung Odyssey.

«Хвилювання зашкалювало, тому що ми з xSHILITO обидва хотіли виграти. У першому матчі я виграв серію пенальті, в другому — виграв в додатковий час, але, я б сказав, мені просто більше пощастило. Дійсно, крім останнього, усі матчі були напруженими, гра була переважно в центрі поля, ніхто не хотів поступатися, сильно ризикувати і віддавати м’яч. Коли ми досягли рахунку 2:2, я перебудувався на 5 захисників. Після першого свого гола xSHILITO звісно ж отримав перевагу як в грі, так і психологічно. Але в останньому матчі я усе-таки зміг зібратися і здобути перемогу. Загалом це була відмінна гра, гідна фіналу. Я вважаю, що сезон FIFA 2021 був найкращим. Але кубок потрібно відстоювати, тому в наступному році планую активно брати участь в турнірах», — коментує перемогу Андрій STEPOVER Шакалов.

Про завершення кіберфутбольного сезону 2020-2021 розповів президент УАЕФ (Української асоціації електронного футболу) Владислав Шовковський:

«По-перше, це був перший національний чемпіонат з FIFA в Україні, що робить його історичною подією. Найунікальнішим став той факт, що всі сезонні кваліфікації і гранд-фінал отримали різних переможців. Це свідчить про те, що всі гравці мають рівні навички та досвід гри, і що конкуренція за місце в збірній України з кіберфутболу надзвичайно висока. Наш переможець Андрій є діючим гравцем збірної України з кіберфутболу. У нього є контракт з командою, і він регулярно доводить, що має високий рівень гри. Єдине, що стало несподіванкою для мене, але приємною, це те, що йому вистачило психологічної витримки, і що він впорався з такою напругою в його віці. Це в черговий раз доводить його професіоналізм».

Владислав Шовковський також розповів про плани на майбутнє. Збірна України в наступному році знову братиме участь в FIFA eNations Cup. Додатково планується запуск кіберфутбольної УПЛ, а також реформа турнірів з іншого симулятора — efootball (наступника Pro Evolution Soccer).